أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير ﻿

أكد عزيز أخنوس وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، كان من أجل مناقشة الحلول المستقبلية المتعلقة بحل المشاكل المرتبطة

"شوف تيفي"

أكد عزيز أخنوس وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، كان من أجل مناقشة الحلول المستقبلية المتعلقة بحل المشاكل المرتبطة بقطاعي بالفلاحة والصيد البحري.

وقال أخنوش بمناسبة الدورة الرابعة لمعرض "أليوتيس" بمدينة أكادير إن الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي كان على العموم إيجابيا، وتم خلاله التطرق إلى العلاقات بين المغرب وهذا الاتحاد.

ووصف أخنوش اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالإيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحمل هذا الأخير لمسؤولياته بطريقة مشابهة التي يتعامل فيها المغرب مع قطاعي الفلاحة والصيد البحري.