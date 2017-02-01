 الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل وقائع العملية على المباشر بالفايسبوك | حوادث و حقوق

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير | بوليتيك

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج | بوليتيك

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال كازا ميوزيك | ثقافة و فنون

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال ''كازا ميوزيك''

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش | مجتمع

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش

كلها و الحب ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

كلها و الحب ديالو

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

لشكر ل شوف تيفي لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي. | بوليتيك

لشكر ل "شوف تيفي" لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي.

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 20:40 الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج | بوليتيك
الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج
بررت وزارة العدل والحريات الحضور المكثف للقوات العمومية أمام مختلف مراكز اجتياز مباراة إدماج موظفي العدل، التي نظمت يوم الأحد الماضي، بكون تلك المباريات عرفت احتجاجات قالت الوزارة في بلاغ لها

شوف تيفي

بررت وزارة العدل والحريات الحضور المكثف للقوات العمومية أمام مختلف مراكز اجتياز مباراة إدماج موظفي العدل، التي نظمت يوم الأحد الماضي، بكون تلك المباريات عرفت احتجاجات قالت الوزارة في بلاغ لها إنها '' ساهمت في عرقلة انطلاقها ببعض المراكز من طرف المرشحين المنتمين للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج''.

وأضافت وزارة الرميد في بلاغ توصلت '' شوف تيفي'' بنسخة منه، أن المحتجين استعملوا ''العنف المادي في حق بعض رؤساء وأعضاء لجان الحراسة المشرفين على المراكز، مما ترتب عنه إصابات بدنية لبعض منهم، بالإضافة إلى عبارت السب والشتم في حقهم''.

وذكر البلاغ أن المنتمين للتنسيقية المذكورة قاموا أيضا بـ ''منع المترشحين الراغبين في اجتياز المباريات بالقوة أحيانا، وعبر تمزيق أوراق الامتحانات أحيانا أخرى''، كما لجأوا، حسب بلاغ الوزارة دائما، إلى '' العنف المادي في اقتحام أبواب قاعات ومدرجات مراكز المباريات واحتلالها والاستيلاء على كاميرات المراقبة..''.

وقال البلاغ إن الوزارة لم تجد من خيار سوى '' اللجوء إلى القوات العمومية حماية للأشخاص والممتلكات، وسعيا لضبط الأمن بالمراكز المعنية''.

وأوضح البلاغ أن الوزارة '' ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة في كل من تبث تورطه فيها''، مؤكدة أنها عاكفة حاليا على مراجعة المحاضر المنجزة من قبل لجن الحراسة بمختلف المراكز التي شهدت ما وصفته بـ ''الخروقات''.

واتهمت الوزارة بشكل مباشر الموظفين الحاصلين على دبلومات أو على شهادات جامعية المطالبين بالإدماج الفوري بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، رافضة الاستجابة لمطالبهم التي تصفها بغير المنطقية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شوف تيفي وزارة العدل الحريات الرميد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير | بوليتيك

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير

لشكر ل شوف تيفي لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي. | بوليتيك

لشكر ل "شوف تيفي" لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي.

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 | بوليتيك

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017

حصري..لعنصر يكشف لـ شوف تيفي ما دار بينه وبين بنكيران | بوليتيك

حصري..لعنصر يكشف لـ ''شوف تيفي'' ما دار بينه وبين بنكيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أمال صقر في لحظة اعتراف يوم عيد الحب..منقدرش نعيش بلا حب وهاذي حقيقة زواجي | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

أمال صقر في لحظة اعتراف يوم عيد الحب..منقدرش نعيش بلا حب وهاذي حقيقة زواجي

ترتيبات مُسبقة قبل افتتاح معرض الصيد البحري أليوتيس | قنوات أخرى

ترتيبات مُسبقة قبل افتتاح معرض الصيد البحري ''أليوتيس''

شوف تيفي تقضي عيد الحب رفقة الثنائي الفني خولة ووسام/أسرار خاصة لأول مرة يبوح بها الكوبل المغربي اللبناني | خارج البلاطو

شوف تيفي تقضي عيد الحب رفقة الثنائي الفني خولة ووسام/أسرار خاصة لأول مرة يبوح بها الكوبل المغربي اللبناني

فعيد الحب..حاتم عمور محتافل فباريس | خارج البلاطو

فعيد الحب..حاتم عمور محتافل فباريس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل وقائع العملية على المباشر بالفايسبوك | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

و من الحب ما قتل :فيديو جد خطير في يوم عيد الحب:المثلي المغربي هيثم مستور يحاول الانتحار وينقل

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير | بوليتيك

أخنوش يكشف مضامين اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أكادير

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج | بوليتيك

الرميد يبرر لجوئه إلى القوات العمومية ضد المقصيين من الإدماج

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال كازا ميوزيك | ثقافة و فنون

كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال ''كازا ميوزيك''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.