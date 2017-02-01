كاظم الساهر ووائل كفوري يغنيان على منصات الدار البيضاء بفيستيفال ''كازا ميوزيك'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر فني أن مجلس مدينة الدار البيضاء يسارع الزمن من أجل التحضير الكامل لبلاطو منصات مهرجان ''كازا ميوزيك''، بعد أن تم توقيفه منذ سنوات لأسباب تبقى أكثرها مجهولة لحد الساعة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر فني أن مجلس مدينة الدار البيضاء يسارع الزمن من أجل التحضير الكامل لبلاطو منصات مهرجان ''كازا ميوزيك''، بعد أن تم توقيفه منذ سنوات لأسباب تبقى أكثرها مجهولة لحد الساعة.

وكشف المصدر ذاته أن المسؤولين عن المهرجان الذي سينظمه مجلس مدينة الدار البيضاء شهر يوليوز القادم، وقع اختيارهم على كل من وائل كفوري وكاظم الساهر، في حين سيتم الاتصال بمجموعة من الفنانين المغاربة والعرب الذين سيؤثثون منصات المهرجان، ومنهم الداودية، والستاتي، أو الصنهاجي...والشاب خالد.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الدورة ستكون مميزة بحكم الميزانية المرصودة لها من طرف مجلس المدينة الذي يسيره البيجيدي، في حين يتم التخطيط لإقامة المهرجان في أحسن الظروف وبقيمة الجمهور البيضاوي.



