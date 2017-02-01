فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

شهدت مدينة شبين الكوم في المنوفية بمصر، اليوم الثلاثاء جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي أطلق الرصاص على سائق ''توكتوك'' بسبب خلاف نشب بينهما.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة شبين الكوم في المنوفية بمصر، اليوم الثلاثاء جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي أطلق الرصاص على سائق "توكتوك" بسبب خلاف نشب بينهما.

ونشرت الصفحة الفايسبوكية لموقع "رصد" مقطع فيديو صادم، أوضحت في تفاصيله بأن ضابط شرطة، أطلق الرصاص على رأس صاحب التوكتوك وفر إلى وجهة غير معلومة.

وتفاعل النشطاء المصريون مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم وحزنهم الكبير لوقوع هذه الجريمة، في حين طالب آخرون الأجهزة الأمنية بمصر باعتقال عنصرها وتقديمه للمحاكمة.