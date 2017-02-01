 فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش | مجتمع

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش

كلها و الحب ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

كلها و الحب ديالو

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

لشكر ل شوف تيفي لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي. | بوليتيك

لشكر ل "شوف تيفي" لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي.

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 | بوليتيك

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو | حوادث و حقوق

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة | صحافة

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 19:26 فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة
شهدت مدينة شبين الكوم في المنوفية بمصر، اليوم الثلاثاء جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي أطلق الرصاص على سائق ''توكتوك'' بسبب خلاف نشب بينهما.

"شوف تيفي"

 

شهدت مدينة شبين الكوم في المنوفية بمصر، اليوم الثلاثاء جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي أطلق الرصاص على سائق "توكتوك" بسبب خلاف نشب بينهما.

ونشرت الصفحة الفايسبوكية لموقع "رصد" مقطع فيديو صادم، أوضحت في تفاصيله بأن ضابط شرطة، أطلق الرصاص على رأس صاحب التوكتوك وفر إلى وجهة غير معلومة.

وتفاعل النشطاء المصريون مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم وحزنهم الكبير لوقوع هذه الجريمة، في حين طالب آخرون الأجهزة الأمنية بمصر باعتقال عنصرها وتقديمه للمحاكمة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنوفية الرصاص الجريمة مصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو | حوادث و حقوق

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم

يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فعيد الحب..حاتم عمور محتافل فباريس | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

فعيد الحب..حاتم عمور محتافل فباريس

أخنوش من أكادير...منين غاتكون شي حاجة رسمية غايقولها ليكم بنكيران | خارج البلاطو

أخنوش من أكادير...منين غاتكون شي حاجة رسمية غايقولها ليكم بنكيران

شاب مغربي.. أنا كنحب غير الرسول وواحد البنت صافي | خارج البلاطو

شاب مغربي.. أنا كنحب غير الرسول وواحد البنت صافي

فيديو خطير سارق شفر مول حانوت أو ضربو بموس‎ | زووم

فيديو خطير سارق شفر مول حانوت أو ضربو بموس‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

فيديو صادم يهز الفايسبوك: بوليسي مصري قتل مول توكتوك بالقرطاس..ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش | مجتمع

عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش

كلها و الحب ديالو | كاريكاتير شوف تيفي

كلها و الحب ديالو

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.