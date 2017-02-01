عاجل.. والدا هبة في الكوميسارية بمكناس في هذه اللحظات وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
كشف كل من محمد ووفاء والدي الطفلة الراحلة هبة في اتصال مع "شوف تيفي" قبل قليل، من يومه الثلاثاء، بأنهما يتواجدان في هذه اللحظات بدائرة أمنية، عقب استدعائهما بعد أن قام مدير مؤسسة الأزهر الابتدائية بتقديم شكاية تفيد بتعرضه للاعتداء خلال الوقفة التي تم تنظيمها صباح اليوم أمام باب المؤسسة.
وقال محمد إن المصالح الأمنية قامت باستدعائه من أجل أخذ أقواله بعد الشكاية التي تقدم بها المدير، نافيا في الوقت ذاته اعتدائه على هذا الأخير.
وعلاقة بالموضوع فإن وفاء والدة هبة، نفت لـ "شوف تيفي" ما تم تداوله بخصوص اعتقالها، مؤكدة بأنها ستتابع قضية ابنتها إلى أن يتم الحسم في أمرها.
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