عاجل ومروع.. متشردين حرقو صاحبهم بالدوليو حتا تفحمات الجثة ديالو ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة أورير ضواحي مدينة أكادير، شهدت عشية اليوم الثلاثاء، فاجعة حقيقة، أبطالها متشردان، أقدما على حرق شخص، يعيش معهم حياة التشرد بأحد الأماكن المهجورة بواسطة الدوليو.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن منطقة أورير ضواحي مدينة أكادير، شهدت عشية اليوم الثلاثاء، فاجعة حقيقة، أبطالها متشردان، أقدما على حرق شخص، يعيش معهم حياة التشرد بأحد الأماكن المهجورة بواسطة الدوليو.



وحسب مصدر"شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي، توصلت بإخبارية، تفيد بالعثور على جثة متفحمة بأحد الأماكن المهجورة بحي تماونزا ، لتتحرك إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا أوليا مكنها من الوصول إلى هوية متشردين، يشتبه في أنهما المتورطين في إضرام النار في صديقهم بسبب خلاف نشب بينهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوفين اعترفا خلال التحقيق معهما بارتكابهما للجريمة، وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.



