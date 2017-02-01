لشكر ل "شوف تيفي" لا علم لي بمفاوضات بنكيران، مع الأحزاب وما قاله العنصر منطقي. ﻿

أكد ادريس لشكر في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' من خارج أرض الوطن، لا علم له بالمفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران مع بعض الأحزاب ، مضيفا أن آخر تواصل بينه وبين رئيس الحكومة المعين

شوف تيفي

أكد ادريس لشكر في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" من خارج أرض الوطن، لا علم له بالمفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران مع بعض الأحزاب ، مضيفا أن آخر تواصل بينه وبين رئيس الحكومة المعين هو اللقاء الذي جمع بينهما ببيت عبد الإله بنكيران في عزاء والدته.

وفي رده على ما قاله امحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية حول تمنيه مشاركة الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة، اضاف لشكر في ذات الإتصال قائلا " العنصر معروف بأخلاقة الحسنة ويعرف قيمة الحزب على الرغم أني لا أعلم ما قاله بحكم تواجدي خارج أرض الوطن، وإذا قال السيد العنصر ذلك بحكم ترؤس الحزب لمجلس النواب فهو منطقي".

هذا وسبق أن أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أنه مادام حزب الإتحاد الإشتراكي يترأس حاليا مجلس النواب، فإنه، يتمنى مشاركته في الحكومة القادمة، في الوقت الذي عارض فيه بنكيران إنضمام حزب الوردة، للحكومة المزمع تشكيلها مستقبلا.

وتجدر الإشارة، أن كلا من أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، قاما على التوالي بزيارة مجاملة لرئيس الحكومة المعين مساء أمس وصباح اليوم..