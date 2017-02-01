 بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 ﻿
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بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 18:11 بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 | بوليتيك
بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.

وأعرب رئيس مجلس المستشارين، في هذه البرقية، للملك، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس، عن أسمى آيات التقدير والتوقير المقرونة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص. ومما جاء في هذه البرقية "وهي مناسبة نستحضر فيها ما أطلقته وأنجزته جلالتكم من إصلاحات وأوراش مهيكلة ومشاريع تنموية كبرى في مختلف المجالات، جعلت من مملكتكم السعيدة واحدة من النماذج التي تحظى بجاذبية قوية، في ظل محيطين إقليمي متوتر، ودولي متسارع التحولات وحابل بالتحديات". وأضافت البرقية أن مجلس المستشارين يعتز بجهود وتحركات جلالة الملك الرائدة على المستوى الدبلوماسي، والتي توجت بعودة المملكة المغربية إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، لاستعادة مكانتها المؤسسية الطبيعية، وتعزيز دورها الفاعل كقوة وحدوية وتنموية داخل القارة الإفريقية، ومجابهة المناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأبرزت أنه "واستحضارا للتوجيهات النيرة لجلالتكم، واصل مجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2016-2017 ديناميته الدبلوماسية الاستباقية، من خلال حضوره الفعال في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، للدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية" مشيرة إلى أن المجلس حقق في هذا الإطار نجاحات ملموسة في أمريكا الجنوبية والوسطى، وتوفق في احتضانه لمجموعة من اللقاءات البرلمانية الدولية، فضلا عن تنظيمه لمبادارت تهم نجاعة العمل البرلماني وتعميق النقاش العمومي حول مختلف القضايا المجتمعية.

وأكدت أن المجلس بكل مكوناته وأجهزته سيظل مواصلا لجهوده من أجل تجويد المنظومة التشريعية، والنهوض على أحسن وجه بالعمل الرقابي، وبتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الدور الدبلوماسي، وتكريس الانفتاح على محيطه الخارجي، وتحديث آليات وهياكل اشتغاله.

وتضرع رئيس مجلس المستشارين في ختام البرقية إلى الله عز وجل، بأن يحفظ الملك بما حفظ به الذكر الحكيم، ويديم عليه نعم الصحة والعافية، ويحقق في عهده ما يرجوه للمملكة السعيدة ولشعبه الوفي من تقدم ورقي وازدهار، سائلا العلي القدير أن يقر عينه جلالته بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وشقيقته الأميرة الجليلة للاخديجة، وصنوه السعيد الأمير الجليل المولى رشيد، وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

 

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