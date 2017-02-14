عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، عن مقتل زوج فنانة الراي المعروفة الشابة وردة، عقب تلقيه مجموعة من الطعنات من طرف مجهولين.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، عن مقتل زوج فنانة الراي المعروفة الشابة وردة، عقب تلقيه مجموعة من الطعنات من طرف مجهولين.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن زوج الفنانة وردة دخل في معركة رفقة شقيقه ومجهولين بولاية عين تيموشنت، والتي انتهت بمقتله ونقل شقيقه في حالة جد حرجة إلى العناية المركزة.