مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت أمس الاثنين، ببوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، المدعو ''سعيد.ع '' بتهمة النصب والاحتيال و المس بالمقدسات والابتزاز وانتحال صفة والسب

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت أمس الاثنين، ببوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، المدعو "سعيد.ع " بتهمة النصب والاحتيال و المس بالمقدسات والابتزاز وانتحال صفة والسب والشتم في حق قضاة ووكلاء ملك ووزراء و شخصيات سياسية، بواسطة قناته في "اليوتيوب".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر وهو بودكاست معروف، ادعى كذلك في وقت سابق وجود علاقة صداقة بينه وبين الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.



وظهر هذا البودكاست في العديد من الفيديوهات خلال السنوات الأخيرة، من خلال فيديوهات التي تحمل كعنوان "مواطن من الصحراء"، قبل أن يتم اعتقاله بالتهم المذكورة.



