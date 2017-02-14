 عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة ﻿
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عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 17:24 عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة | صحافة
عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة
تعرف مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، توافد مجموعة من الشخصيات المعروفة بالمغرب، والتي حلت بعين المكان للمشاركة في جنازة الراحلة ''للا فاطمة'' زوجة الإعلامي

 ''شوف تيفي''

تعرف مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، توافد مجموعة من الشخصيات المعروفة بالمغرب، والتي حلت بعين المكان للمشاركة في جنازة الراحلة ''للا فاطمة'' زوجة الإعلامي المغربي الشهير كمال لحلو.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فإن العديد من الشخصيات السياسية والرياضية، حلت بمقبرة الغفران لتقديم التعازي للإعلامي كمال لحلو وعلى رأسهم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والجنرال حسني بنسليمان، ووالي جهة الدار البيضاء خالد سفير، والعداء السابق هشام الكروج، ولاعب المنتخب السابق مصطفى الحداوي وغيرهم من الأسماء المعروفة.

وأضاف الموفد بأن الراحلة ستوارى الثرى مباشرة بعد أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر بمسجد مقبرة الغفران.

الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمةالراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمةالراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمةالراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمةالراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة

 

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