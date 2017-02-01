70 في المائة من قنينيات الغاز المتداولة في المغرب قنابل موقوتة غير صالحة للاستعمال ﻿

أكدت مصادر مطلعة أن 70 في المائة من قنينات الغاز التي يستخدمها المغاربة منتهية الصلاحية، بمعنى أنها غير صالحة للتعبئة والاستخدام، لكن شركات تعبئة أسطوانات الغاز

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أكدت مصادر مطلعة أن 70 في المائة من قنينات الغاز التي يستخدمها المغاربة منتهية الصلاحية، بمعنى أنها غير صالحة للتعبئة والاستخدام، لكن شركات تعبئة أسطوانات الغاز تتغاضى عن هذه الحقيقة، مادامت تكلفة تصنيع قارورة واحدة من الغاز من سعة 12 كيلوغرام تصل إلى 200 درهم، ومن فئة 3 كيلوغرامات تصل إلى 100 درهم، لكن يتم بيع الأولى للمستهلك بثمن 100 درهم والثانية بـ 50 دهما، مما يعني أن الشركة الموزعة ستخسر نصف تكلفة الإنتاج، بالتالي فإنها تفضل ترويج القنينات المستعملة مكان القنينات الجديدة، وقد تلجأ شركات التوزيع إلى إعادة صباغة بعض القارورات المستعملة بطلاء الشركة لتظهر في حلة جديدة... وهو تلاعب بصحة المستهلك، تؤكد مصادرنا.





