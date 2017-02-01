أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري ﻿

تحت شعار ''قطاع الصيد البحري.. رهان تنمية مستدامة''، تحتضن مدينة أكادير الدورة الرابعة لمعرض ''أليوتيس'' من 14 إلى 18 فبراير 2017 تحت الرعاية الملكية .

شوف تيفي:عبد الرحيم الرموحي

تحت شعار ''قطاع الصيد البحري.. رهان تنمية مستدامة''، تحتضن مدينة أكادير الدورة الرابعة لمعرض ''أليوتيس'' من 14 إلى 18 فبراير 2017 تحت الرعاية الملكية .

ويعتبر المعرض فرصة سانحة لتثمين هذا الموروث الطبيعي الذي يتوفر عليه المغرب، كما يشكل فرصة لإبراز الجهود المبذولة خلال السنين الأخيرة من طرف المغرب، ليس فقط من أجل ضمان التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ، ولكن ايضا لجعله رافعة حقيقية للتنمية.

وتتجلى هذه الأهمية من خلال الشعار الذي اختير لهذا المعرض وهو '' قطاع الصيد البحري : رهان للتنمية المستدامة''، والذي ينسجم حسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ، مع استراتيجية ''هاليوتيس'' التي أطلقت سنة 2009 ملكية، والتي تروم تحقيق نقلة نوعية في مجال الصيد البحري المغربي.

ويستضيف المعرض هذه السنة مهنيين من مختلف بقاع العالم حول حلول مبتكرة, من شأنها أن تحد من تأثير النشاط البشري على المحيط البيئي البحري, سواء تعلق الأمر بالصناعات التحويلية, أو بالصيد البحري التقليدي, أو الساحلي, أو أعالي البحار.

المعرض يستقبل هذه الدورة, فرنسا كضيف شرف, باعتبارها شريكا تجاريا مهما, وبكونها تدعم كذلك عصرنة القطاع, وتعمل على تكثيف التعاون العملي مع المغرب.





