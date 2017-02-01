 أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 | بوليتيك

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو | حوادث و حقوق

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة | صحافة

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور

70 في المائة من قنينيات الغاز المتداولة في المغرب قنابل موقوتة غير صالحة للاستعمال | مجتمع

70 في المائة من قنينيات الغاز المتداولة في المغرب قنابل موقوتة غير صالحة للاستعمال

أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري | اقتصاد

أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري

حصري..لعنصر يكشف لـ شوف تيفي ما دار بينه وبين بنكيران | بوليتيك

حصري..لعنصر يكشف لـ ''شوف تيفي'' ما دار بينه وبين بنكيران

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة | مجتمع

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر | دولي

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 17:04 أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري | اقتصاد
أكادير تحتضن معرض الصيد البحري ..موعد متميز على الصعيدين الجهوي و القاري
تحت شعار ''قطاع الصيد البحري.. رهان تنمية مستدامة''، تحتضن مدينة أكادير الدورة الرابعة لمعرض ''أليوتيس'' من 14 إلى 18 فبراير 2017 تحت الرعاية الملكية .

شوف تيفي:عبد الرحيم الرموحي

تحت شعار ''قطاع الصيد البحري.. رهان تنمية مستدامة''، تحتضن مدينة أكادير الدورة الرابعة لمعرض ''أليوتيس'' من 14 إلى 18 فبراير 2017 تحت الرعاية الملكية .

ويعتبر المعرض فرصة سانحة لتثمين هذا الموروث الطبيعي الذي يتوفر عليه المغرب، كما يشكل فرصة لإبراز الجهود المبذولة خلال السنين الأخيرة من طرف المغرب، ليس فقط من أجل ضمان التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ، ولكن ايضا لجعله رافعة حقيقية للتنمية.

وتتجلى هذه الأهمية من خلال الشعار الذي اختير لهذا المعرض وهو '' قطاع الصيد البحري : رهان للتنمية المستدامة''، والذي ينسجم حسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ، مع استراتيجية ''هاليوتيس'' التي أطلقت سنة 2009 ملكية، والتي تروم تحقيق نقلة نوعية في مجال الصيد البحري المغربي.

ويستضيف المعرض هذه السنة مهنيين من مختلف بقاع العالم حول حلول مبتكرة, من شأنها أن تحد من تأثير النشاط البشري على المحيط البيئي البحري, سواء تعلق الأمر بالصناعات التحويلية, أو بالصيد البحري التقليدي, أو الساحلي, أو أعالي البحار.

المعرض يستقبل هذه الدورة, فرنسا كضيف شرف, باعتبارها شريكا تجاريا مهما, وبكونها تدعم كذلك عصرنة القطاع, وتعمل على تكثيف التعاون العملي مع المغرب.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ضيف شرف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:تطورات جديدة في مسطرة تفويت شركة سامير لتكرير البترول | اقتصاد

عاجل:تطورات جديدة في مسطرة تفويت شركة سامير لتكرير البترول

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها | اقتصاد

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب | اقتصاد

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب

خبر سارورسميا...قطارات TGV تربط مراكش بمدينة أكادير | اقتصاد

خبر سارورسميا...قطارات TGV تربط مراكش بمدينة أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في مغرب 2017 و فكازا..مواطنين ضحايا انهيارات المدينة القديمة ساكنين فمدرسة/الوسخ/الدعارة/الفساد/معاناة حقيقة | روبورتاج
منذ 32 دقيقة

في مغرب 2017 و فكازا..مواطنين ضحايا انهيارات المدينة القديمة ساكنين فمدرسة/الوسخ/الدعارة/الفساد/معاناة حقيقة

شوفو مفهوم الحب عند شاب مغربي..فالمغرب مكاينش حب متبادل كاينين غير المصالح | خارج البلاطو

شوفو مفهوم الحب عند شاب مغربي..فالمغرب مكاينش حب متبادل كاينين غير المصالح

فيديو كليب جديد لمجموعة DREAM FIRE بعنوان OCCUPÉ | زووم

فيديو كليب جديد لمجموعة ''DREAM FIRE'' بعنوان ''OCCUPÉ''

إعلامي شهير بالمغرب..مغاديش نحتافل بعيد الحب حيث معنديش حبيبتي | بــووز

إعلامي شهير بالمغرب..مغاديش نحتافل بعيد الحب حيث معنديش حبيبتي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 | بوليتيك
منذ 3 دقائق

بنشماس يبعث برقية إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو والصور.. مقتل زوج فنانة معروفة بطريقة جد بشعة..وهذه هي التفاصيل

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد ترامب+فيديو | حوادث و حقوق

مثير.. بعد مول الكاسكيطة: اعتقال بودكاست آخر بالبيضاء ومتابعته بتهم ثقيلة..وهذه هي علاقته بدونالد

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة | صحافة

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.