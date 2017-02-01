حصري..لعنصر يكشف لـ ''شوف تيفي'' ما دار بينه وبين بنكيران ﻿

أكد امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن اللقاء الذي جمعه قبل قليل من يومه الثلاثاء 14 فبراير 2016، مع عبد الإله بنكيران المكلف بتشكيل حكومة جديدة، كان '' لقاء وديا'' ولم يتطرق الطرفان إلى

شوف تيفي: محمد أسوار

أكد امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن اللقاء الذي جمعه قبل قليل من يومه الثلاثاء 14 فبراير 2016، مع عبد الإله بنكيران المكلف بتشكيل حكومة جديدة، كان '' لقاء وديا'' ولم يتطرق الطرفان إلى مسألة المشاورات العسيرة الجارية حاليا لتشكيل حكومة جديدة.

وقال لعنصر في تصريح خاص ل '' شوف تيفي''، '' ما هضرناش على الحكومة نهائيا''، قبل أن يضيف '' مشيت نزورو زيارة ودية لأنه من الانتخابات البرلمانية ما تشاوفناش''.

وأوضح أمين عام السنبلة أنه تواصل مع عبد الإله بن كيران هاتفيا في الأيام القليلة الماضية، واتفقا على أن يلتقيا اليوم الثلاثاء، و '' دوزت نشوفو شربت معاه كاس ديال أتاي ومجبدناش الحكومة لأن المواقف متغيراتش..''.

وكان امحند لعنصر قد التقى عبد الإله بنكيران بالعاصمة الرباط، ويأتي ذلك عقب لقاء مماثل جمع رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ببنكيران يوم أمس الاثنين.