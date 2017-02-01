 عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة | مجتمع

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر | دولي

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر

هذا هو الاختراع الغبي المسؤول عن انفجار قنينات الغاز | مجتمع

هذا هو الاختراع ''الغبي'' المسؤول عن انفجار قنينات الغاز

اضحك مع الصفحة الساخرة لشوف تيفي | كاريكاتير شوف تيفي

اضحك مع الصفحة الساخرة لشوف تيفي

عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار | ثقافة و فنون

عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ | دولي

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري | مجتمع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 16:40 عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة | مجتمع
عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة
عُثر، أخيرا على بذلة تابعة للأمن الوطني داخل كيس بسوق كاسباراطا الشعبي المعروف بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''

عُثر، أخيرا على بذلة تابعة للأمن الوطني داخل كيس بسوق كاسباراطا الشعبي المعروف بمدينة طنجة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هناك احتمالا بأن تكون المصالح الأمينة، قد فتحت تحقيقا للكشف عن حيثيات تواجد هذه البذلة بالسوق المذكور المعروف ببيع المتلاشيات والبضائع القديمة المستعملة.
وأوضح المصدر ذاته بأن تفاصيل هذه الواقعة ما تزال مجهولة، مشيرا إلى أن هناك معطيات غير مؤكدة تفيد بأن البذلة الأمنية، كانت معروضة للبيع بسوق كاسباراطا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كاسباراطا المتلاشيات المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو الاختراع الغبي المسؤول عن انفجار قنينات الغاز | مجتمع

هذا هو الاختراع ''الغبي'' المسؤول عن انفجار قنينات الغاز

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري | مجتمع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية | مجتمع

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إعلامي شهير بالمغرب..مغاديش نحتافل بعيد الحب حيث معنديش حبيبتي | بــووز
منذ 22 دقيقة

إعلامي شهير بالمغرب..مغاديش نحتافل بعيد الحب حيث معنديش حبيبتي

الخياري كيدق على المسؤولين من وجدة: التلفزيون هبط الريدو باش يبعدكم علينا و لكن حنا مغانبعدوش عليكم‎ | خارج البلاطو

الخياري كيدق على المسؤولين من وجدة: التلفزيون هبط الريدو باش يبعدكم علينا و لكن حنا مغانبعدوش عليكم‎

ساكنة حي سايس بفاس تحتج ضد السيزي و تناشد الملك.. بسبب عقد عرفي تعرضنا للتشرد من محل السكن ديالنا بغينا حقنا | خارج البلاطو

ساكنة حي سايس بفاس تحتج ضد السيزي و تناشد الملك.. بسبب عقد عرفي تعرضنا للتشرد من محل السكن ديالنا بغينا حقنا

نسولو الناس:واش كتحتافلو بعيد الحب؟/مغاربة في أجوبة لموت ديال الضحك/كل واحد و العالم ديالو | نسولو الناس

نسولو الناس:واش كتحتافلو بعيد الحب؟/مغاربة في أجوبة لموت ديال الضحك/كل واحد و العالم ديالو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة | مجتمع
منذ 9 دقائق

عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر | دولي

مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر

هذا هو الاختراع الغبي المسؤول عن انفجار قنينات الغاز | مجتمع

هذا هو الاختراع ''الغبي'' المسؤول عن انفجار قنينات الغاز

اضحك مع الصفحة الساخرة لشوف تيفي | كاريكاتير شوف تيفي

اضحك مع الصفحة الساخرة لشوف تيفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.