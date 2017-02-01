عاجل..العثور على بذلة للشرطة في سوق كاسباراطا الشعبي بطنجة ﻿

عُثر، أخيرا على بذلة تابعة للأمن الوطني داخل كيس بسوق كاسباراطا الشعبي المعروف بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''



عُثر، أخيرا على بذلة تابعة للأمن الوطني داخل كيس بسوق كاسباراطا الشعبي المعروف بمدينة طنجة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هناك احتمالا بأن تكون المصالح الأمينة، قد فتحت تحقيقا للكشف عن حيثيات تواجد هذه البذلة بالسوق المذكور المعروف ببيع المتلاشيات والبضائع القديمة المستعملة.

وأوضح المصدر ذاته بأن تفاصيل هذه الواقعة ما تزال مجهولة، مشيرا إلى أن هناك معطيات غير مؤكدة تفيد بأن البذلة الأمنية، كانت معروضة للبيع بسوق كاسباراطا.



