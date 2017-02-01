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مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 16:18 مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر | دولي
مقتل طالب جامعي يشعل فتيل الإحتجاجات بولاية تيزي وزو بالجزائر
إحتج ما يقارب خمسة آلاف من طلبة وأطر جامعة مولود معمري في ولاية تيزي وزو، على مقتل طالب من الجامعة اسمه جمال سواق، وخرجوا منذ أمس الاثنين في مسيرة سليمة صامتة بالمدينة لم ترفع فيها شعارات، لأجل

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إحتج ما يقارب خمسة آلاف من طلبة وأطر جامعة مولود معمري في ولاية تيزي وزو، على مقتل طالب من الجامعة اسمه جمال سواق، وخرجوا منذ أمس الاثنين في مسيرة سليمة صامتة بالمدينة لم ترفع فيها شعارات، لأجل المطالبة بتوفير الأمن في المدينة ومحاربة الإجرام.

وبدأت المسيرة عند الساعة الحادية عشرة، وشارك فيها طلبة وأساتذة من مختلف كليات ومعاهد جامعة مولود معمري وأفراد من أسرة الشاب الراحل، حيث جابت المسيرة عدة شوارع في المدينة، وصولا إلى مقرّ القضاء بالولاية، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت ترحما على روح الراحل، كما أدانوا في نهاية المسيرة العنف المستشري في المدينة.

وحمل المحتجون شعار ''أنا جمال'' تضامنا مع جمال سواق، ورفعوا لافتات تنادي بالعدالة له ولأسرته، وانتهت المسيرة دون تسجيل أي احتكاكات بعناصر الأمن، إذ قتل الطالب جمال سواق، البالغ من العمر 22 سنة، بواسطة سلاح أبيض قبل أسبوعين، على يد شاب يكبره ببضع سنوات قرب الإقامة الجامعية حسناوة 1 بالمدينة، وقد ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به في وقت لاحق.

وحسب مصادر إعلامية دولية، فالأجواء بالولاية وبمحيط الجامعة يشهد توترا شديدا من قبل الغاضبين على حادثة مقتل زميلهم، حيث احتج الطلبة في ولاية تيزي وزو أكثر من مرة على غياب الأمن وتفشي حالات الاعتداء عليهم، كما يطالب سكان المدينة عموما بزيادة عناصر الأمن بعد تواتر أنباء عن حالات السرقة والاعتداء الجسدي في عدد من الأحياء.



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الجزائر الإحتجاجات الطلبة الإعتداء الطالب القتل المغرب شوف تيفي

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