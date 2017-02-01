هذا هو الاختراع ''الغبي'' المسؤول عن انفجار قنينات الغاز ﻿

يلجأ العديد من ''القلاية'' في الأسواق الأسبوعية إلى إشعال النار أسفل قنينة الغاز من الحجم الكبير، للزيادة في تدفق الغاز.

شوف تيفي

يلجأ العديد من "القلاية" في الأسواق الأسبوعية إلى إشعال النار أسفل قنينة الغاز من الحجم الكبير، للزيادة في تدفق الغاز.

ويرجع عدد من التقنيين والمتخصصين لجوء "القلاية" إلى هذا الاختراع "الغبي" إلى ضعف جودة غاز البوطان المعبأ في القنينات، فهو يتوفر على 30 في المائة من الماء، وعملية التسخين تسهم في تبخر الماء بالتالي زيادة الضغط على مستوى أنبوب التشغيل الموجود في أعلى القارورة، وهنا نتحدث عن جهاز إغلاق وإقفال وليس صمام أمان أوتوماتيكي يقطع تدفق الغاز بمجرد زيادة الضغط أو تسرب إلى الخارج.

وهو الجهاز الذي أصبح إلزاميا على شركات تصنيع وتعبئة البوطاغاز في العديد من دول العالم ومن بينها الجارة الشمالية اسبانيا، وحتى في الدول التي تشهد أوضاعا غير مستقرة مثل العراق، حيث عممت الصمامات الأتوماتيكية، وتتم مراقبة مدة صلاحية قارورة الغاز بشكل دائم... لكن في المغرب، وحسب تأكيدات رؤساء بعض جمعيات حماية المستهلك، فإن العديد من قنينات الغاز التي صنعت في الثمانينيات مازالت تروج، كما أن قنينات يتم تداولها في الأسواق يزيد عمرها عن 20 سنة، أي أنها غير صالحة للاستعمال، بل تصنف في الخانة السوداء... ورغم ذلك تنقل وتخزن وتستهلك في ظروف تفتقد لشروط السلامة المتعارف عليها في هذا المجال.