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بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 15:34 عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار | ثقافة و فنون
عاجل:اعتقال ابن فنان مشهور وهاشنو دار
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، أن نيابة عابدين بمصر أمرت بعد التحقيقات باستمرار حبس نجل فؤاد المهندس لحين سداده مبلغ يصل إلى 470 مليون جنيه غرامات للدولة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أنه صادر

شوف تيفي:وكالات

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، أن نيابة عابدين بمصر أمرت بعد التحقيقات باستمرار حبس نجل فؤاد المهندس لحين سداده مبلغ يصل إلى 470 مليون جنيه غرامات للدولة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أنه صادر ضده حكم بالحبس 7 سنوات لتهربه من سداد المبلغ منذ اتهامه في قضية نواب القروض، حسب موقع صحيفة ''المصري اليوم''.

وكشف مصدر قضائي إنه في حال عدم تسديد المبالغ المستحقة للدولة سيستمر حبسه.

وتقدم رجل الأعمال المتهرب من الدفع بمعارضة على قرار حبسه.

وذكر موقع صحيفة ''الوطن'' أن رجل الأعمال محمد فؤاد المهندس رفض التصالح وسداد لمبلغ المطالب منه، عقب إلقاء القبض عليه، في قضية استيلاء على مال عام وإضرار عمدي.

وأضاف المصدر، أنه تم ترحيل المتهم إلي السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

 

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