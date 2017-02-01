 عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ | دولي

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري | مجتمع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم

يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل

حصري...بعد أربعة أشهر من البلوكاج...بن كيران يقترب من إعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

حصري...بعد أربعة أشهر من البلوكاج...بن كيران يقترب من إعلان تشكيل الحكومة

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية | مجتمع

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية

مومو يشعل الفايسبوك بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب | ثقافة و فنون

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 14:55 عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع | مجتمع
عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع
كشف والد الطفلة هبة محمد بأن المدرسة الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، شهدت اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تضامنية مع ابنته الراحلة هبة التي فارقت الحياة أخيرا.

''شوف تيفي''

كشف والد الطفلة هبة محمد بأن المدرسة الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، شهدت اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تضامنية مع ابنته الراحلة هبة التي فارقت الحياة أخيرا.

وأوضح محمد بأن الوقفة عرفت مشاركة العديد من المتضامنين مع ابنته الراحلة، موضحا بأن الوقفة جاءت للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن وفاة ''هبة''.

وأشار نفس المتحدث أن هذه الوقفة، عرفت مشاركة زملاء هبة في القسم، ومجموعة من الأقارب والمتعاطفين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدرسة الابتدائية الأزهر مكناس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري | مجتمع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية | مجتمع

عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته | مجتمع

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:واش كتحتافلو بعيد الحب؟/مغاربة في أجوبة لموت ديال الضحك/كل واحد و العالم ديالو | نسولو الناس
منذ 7 دقائق

نسولو الناس:واش كتحتافلو بعيد الحب؟/مغاربة في أجوبة لموت ديال الضحك/كل واحد و العالم ديالو

في يوم عيد الحب..شوفو صراحة سيدة مغربية..الحب انقارض كاين غير فالأفلام | بــووز

في يوم عيد الحب..شوفو صراحة سيدة مغربية..الحب انقارض كاين غير فالأفلام

بالفيديو..أجمل ما قيل عن الحب في عيد الحب | بــووز

بالفيديو..أجمل ما قيل عن الحب في عيد الحب

قنطرة الموت بالبرنوصي تقتل الأبرياء و هاشنو وقع لبارح | خارج البلاطو

قنطرة الموت بالبرنوصي تقتل الأبرياء و هاشنو وقع لبارح

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع | مجتمع
منذ 31 دقيقة

عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ | دولي

عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري | مجتمع

عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.