عاجل وبالفيديو..نايضة في مكناس بسبب التلميذة هبة.. وها شنو واقع ﻿

كشف والد الطفلة هبة محمد بأن المدرسة الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، شهدت اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تضامنية مع ابنته الراحلة هبة التي فارقت الحياة أخيرا.

''شوف تيفي''

كشف والد الطفلة هبة محمد بأن المدرسة الابتدائية الأزهر بمدينة مكناس، شهدت اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تضامنية مع ابنته الراحلة هبة التي فارقت الحياة أخيرا.

وأوضح محمد بأن الوقفة عرفت مشاركة العديد من المتضامنين مع ابنته الراحلة، موضحا بأن الوقفة جاءت للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن وفاة ''هبة''.

وأشار نفس المتحدث أن هذه الوقفة، عرفت مشاركة زملاء هبة في القسم، ومجموعة من الأقارب والمتعاطفين.