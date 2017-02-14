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عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 15:03 عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ | دولي
عاجل..اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ
كشفت وسائل إعلام عالمية أن وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية ''يونهاب''٬ أعلنت اليوم الثلاثاء٬ أن الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اغتيل في ماليزيا

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عالمية أن وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية ''يونهاب''٬ أعلنت اليوم الثلاثاء٬ أن الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اغتيل في ماليزيا

وأكدت المصادر ذاتها بأن الوكالة الكورية، قالت نقلا عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية إن كيم ''جونغ نام'' ُقتل صباح الاثنين في ماليزيا، ولم تذكر تفاصيل عن الطريقة التي تمت بها عملية الاغتيال.

وأكدت ذات المصادر بأن قناة تشوسون الفضائية، قالت هي الأخرى نقلا عن عدة مصادر في حكومة كوريا الجنوبية إن كيم جونغ نام تم تسميمه في مطار بكوالالمبور على أيدي امرأتين يعتقد أنهما عميلتان سريتان هاربتان من كوريا الشمالية.

اغتيال شقيق الزعيم الكوري كيم جونغ

 

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المغرب شوف تيفي كيم جونغ الزعيم الكوري وكالة يونهاب

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