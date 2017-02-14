عاجل وبالصور.الروينة: أصحاب الطاكسيات قاطعين الطريق ضواحي البيضاء بسبب الحفاري ﻿

تعرف الطريق الوطنية الرابطة بين منطقة دار بوعزة والحي الحسني بالبيضاء أوما يسمى بـ ''طريق أزمور'' في هذه اللحظات، حالة من الفوضى العارمة، بعد أن قامت العشرات من سيارات الأجرة بقطع الطريق.

''شوف تيفي''

تعرف الطريق الوطنية الرابطة بين منطقة دار بوعزة والحي الحسني بالبيضاء أوما يسمى بـ ''طريق أزمور'' في هذه اللحظات، حالة من الفوضى العارمة، بعد أن قامت العشرات من سيارات الأجرة بقطع الطريق.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أصحاب سيارة الأجرة الكبيرة، قرروا قطع الطريق، نظرا لمعاناتهم اليومية بسبب العدد الكبير للحفر التي تتواجد بها، والتي كلفتهم خسائر مادية جسيمة بسبب الأعطال الميكانيكية التي تصيب سياراتهم بشكل يومي.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق التي توجد بالتحديد على مستوى منطقة دار بوعزة، شهدت خلال السنوات الأخيرة حوادث سير خطيرة، أنهت حياة العديد من الأبرياء.