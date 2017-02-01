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عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 14:12 عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو جديد الملتحي الذي ذبح سيدة وشرمل دركيين بسيدي الزوين بمراكش..وها شنو وقع اليوم
قامت مصالح الدرك الملكي بسيدي الزوين، ضواحي مدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، باعتقال، حداد يشتبه في أنه الشخص الذي قام بصناعة السيف الذي ارتكب به ملتحي مجزرة أول أمس الأحد، حينما ذبح سيدة وشرمل عمته

 ''شوف تيفي''

قامت مصالح الدرك الملكي بسيدي الزوين، ضواحي مدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، باعتقال، حداد يشتبه في أنه الشخص الذي قام بصناعة السيف الذي ارتكب به ملتحي مجزرة أول أمس الأحد، حينما ذبح سيدة وشرمل عمته ودركيان كانا يحاولان إيقافه.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن منطقة سيدي الزوين، تعرف كذلك استنفارا أمنيا كبيرا نتيجة اكتشاف كتابات متطرفة بجدار إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة سيدي زوين، اهتزت أول أمس الأحد، على وقع مجزرة دموية، بطلها شاب ملتحي في عقده الثاني، أقدم وهو حالة هستيرية على ذبح سيدة وشرملة عمته ودركيين.

 

 

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المغرب شوف تيفي شرمل سيدي الزوين السيف

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