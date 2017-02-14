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يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 14:01 يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور
إهتزت مدينة قسنطينة بالجزائر، اليوم الثلاثاء، على واقع حادثة مروعة تمتلث في إنتحار فتاة برمي نفسها من أعلى جسر بالمدينة،وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''النهار'' الجزائرية.

 ''شوف تيفي''

إهتزت مدينة قسنطينة بالجزائر، اليوم الثلاثاء، على واقع حادثة مروعة تمتلث في إنتحار فتاة برمي نفسها من أعلى جسر بالمدينة،وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''النهار'' الجزائرية.

وأضاف المصدر ذاته في كشفها عن تفاصيل الواقعة بأن الفتاة التي لم يتجاوز سنها الـ 20 عاما، أقدمت على إلقاء نفسها من جسر باب القنطرة الذي يعتبر أحد أكبر الجسور بمدينة قسنطينة، حيث ارتطمت بالأرض، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأوضح ذات المصدر بأن أعوان الحماية المدينة، تدخلوا وقاموا بانتشال جثة الفتاة التي ما تزال أسباب قيامها بالانتحار مجهولة.

يا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صوريا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صوريا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صوريا ربي السلامة: يوم عيد الحب: فتاة في عمر الزهور تنتحر وتلقي بنفسها من أعلى جسر..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور

 

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