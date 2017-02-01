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حصري...بعد أربعة أشهر من البلوكاج...بن كيران يقترب من إعلان تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 13:57 حصري...بعد أربعة أشهر من البلوكاج...بن كيران يقترب من إعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك
حصري...بعد أربعة أشهر من البلوكاج...بن كيران يقترب من إعلان تشكيل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن المشاورات التي انطلقت بين عزيز أخنوش وامحند العنصر مع رئيس الحكومة المعين إنطلاقا من عشية يوم أمس الإثنين ''مرت في أجواء جيدة''.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المشاورات التي انطلقت بين عزيز أخنوش وامحند العنصر مع رئيس الحكومة المعين إنطلاقا من عشية يوم أمس الإثنين ''مرت في أجواء جيدة''.

وصرح مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة، أن اللقائين الذين عقدهما رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، ''كانت مثمرة''، حيث ناقش الأطراف أهم النقاط الخلافية لكن دون الوصول إلى حل نهائي لتجاوز البلوكاج الحكومي.

وأفاد ذت المصدر، أن بن كيران وزعماء الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة اتفقوا على عقد لقاءات قريبة، لإعادة المشاورات الحكومية لكن بسرية تامة بعيدا عن ما أسموه ''بالتشويش''.

من جهة ثانية، صرح الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله في تصريح خاص ومقتضب ''لشوف تيفي'' ، أن اللقائين الذين عقدهما بن كيران مع كل من عزيز أخنوش وامحند العنصر مرا في أجواء جيدة ووسط تفاؤل كبير دون تقديم أية معطيات أخرى''.

هذا، ويعول رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران على اللقائين لإنهاء البلوكاج الحكومي الذي عمر طويلا، حيث كشفت مصادر خاصة، أن بن كيران سيكون مجبرا على تقديم تقرير مفصل حول فشل مشاورات تشكيل الحكومة، إلى الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته للمغرب وفق تعبير ذات المصادر.


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‫شوف تيفي

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بن كيران الحكومة البلوكاج اللقاء المشاورات شوف تيفي

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