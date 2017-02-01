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عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 13:49 عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية | مجتمع
عاجل..الشرطة تستمع لوالدة التلميذة هبة بمكناس..وهذه هي التفاصيل الجديدة بخصوص القضية
قال والد التلميذة هبة التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي في اتصال له مع '' شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، إن المصالح الأمنية، استمعت لزوجته ''وفاء''،ولشاهدة أخرى خلال التحقيق الذي تم فتحه أمس

''شوف تيفي'':

قال والد التلميذة هبة التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي في اتصال له مع '' شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، إن المصالح الأمنية، استمعت لزوجته ''وفاء''،ولشاهدة أخرى خلال التحقيق الذي تم فتحه أمس الاثنين في هذه القضية.

وأوضح محمد لـ ''شوف تيفي'' أن الشاهدة، صرحت بأن المعلمة ربطت الاتصال بها، وطلبت منها التدخل كوسيط بينها وبين عائلة هبة حتى لا تصل القضية إلى العدالة،مؤكدا في الوقت ذاته توفره على تسجيلات صوتية جمعته بهذه الشاهدة.

وأضاف والد هبة بأن المصالح الأمنية، ستستمع اليوم الثلاثاء، كذلك لشاهدة ثالثة، كانت بمنزل الأسرة حينما عادت هبة من المدرسة وكشفت تفاصيل تعنيفها.

 

 

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