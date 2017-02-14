 مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مومو يشعل الفايسبوك بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب | ثقافة و فنون

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة

مؤلم في يوم عيد الحب..شخص ينتحر في عمود للريزو بتطوان..وها علاش | حوادث و حقوق

مؤلم في يوم عيد الحب..شخص ينتحر في عمود للريزو بتطوان..وها علاش

أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ | بوليتيك

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان | دولي

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 13:29 مومو يشعل الفايسبوك بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب | ثقافة و فنون
مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب
أثارت صور تم نشرها بمناسبة عيد الحب اليوم الثلاثاء، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ظهر من خلالها المنشط الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بمومو في وضعيات مثيرة رفقة فتاة .

شوف تيفي:

أثارت صور تم نشرها بمناسبة عيد الحب اليوم الثلاثاء، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ظهر من خلالها المنشط الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بمومو في وضعيات مثيرة رفقة فتاة .
و لم تعرف إن كانت الصورة التي شاركها مجموعة من الرواد على نطاق واسع ،حديثة أم قديمة، خصوصا أن مومو و بعد طلاقه ارتبط بفتاة إسبانية ، تقطن بمدينة إشبيلية الإسبانية.

و كان آخر ظهور لمومو رفقة الفتاة الاسبانية خلال احتفالهما معا بليلة رأس السنة.

 

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فايسبوك مومو إذاعة صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول

عاجل وبالصورة..أصدقاء شاروخان يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ | ثقافة و فنون

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أجمل ما قيل عن الحب في عيد الحب | بــووز
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..أجمل ما قيل عن الحب في عيد الحب

قنطرة الموت بالبرنوصي تقتل الأبرياء و هاشنو وقع لبارح | خارج البلاطو

قنطرة الموت بالبرنوصي تقتل الأبرياء و هاشنو وقع لبارح

مضاربة ديال بصح بالكروشيات فكازا بالليل و لكن الغريب هو ردة فعل الناس | بــووز

مضاربة ديال بصح بالكروشيات فكازا بالليل و لكن الغريب هو ردة فعل الناس

أول تصريح لعائلة المعلمة التي اتهمتها عائلة هبة بتعنيفها حقائق مثيرة و صادمة | بــووز

أول تصريح لعائلة المعلمة التي اتهمتها عائلة هبة بتعنيفها حقائق مثيرة و صادمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مومو يشعل الفايسبوك بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة

مؤلم في يوم عيد الحب..شخص ينتحر في عمود للريزو بتطوان..وها علاش | حوادث و حقوق

مؤلم في يوم عيد الحب..شخص ينتحر في عمود للريزو بتطوان..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.