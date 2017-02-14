مومو يشعل ''الفايسبوك'' بصور مثيرة ومخلة بالحياء في عيد الحب ﻿

شوف تيفي:
أثارت صور تم نشرها بمناسبة عيد الحب اليوم الثلاثاء، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ظهر من خلالها المنشط الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بمومو في وضعيات مثيرة رفقة فتاة .
و لم تعرف إن كانت الصورة التي شاركها مجموعة من الرواد على نطاق واسع ،حديثة أم قديمة، خصوصا أن مومو و بعد طلاقه ارتبط بفتاة إسبانية ، تقطن بمدينة إشبيلية الإسبانية.
و كان آخر ظهور لمومو رفقة الفتاة الاسبانية خلال احتفالهما معا بليلة رأس السنة.
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