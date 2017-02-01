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مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 13:17 مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون | حوادث و حقوق
مثير..هذا ما وقع لتاجر في جوطية درب غلف بالبيضاء مع بوليس مزورين خذاو ليه كثر من 20 مليون
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

''شوف تيفي''+''و م ع''

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بإرسالية من النيابة العامة، مرفوقة بشكاية تقدم بها تاجر بسوق درب غلف، مفادها تعرضه للنصب من طرف ثلاثة أشخاص قدموا له أنفسهم على أنهم موظفين في أجهزة أمنية، وأنهم يرغبون في تفويت محجوزات وعائدات إجرامية عبارة عن هواتف محمولة ولوحات إلكترونية، مما مكنهم من الاحتيال عليه في مبلغ مالي ناهز 230 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثالث.

 

 

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