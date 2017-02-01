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بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 13:05 بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك
بعد أخنوش...بن كيران يستقبل العنصر لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران يعقد إجتماعا سريا مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في هذه الأثناء بالرباط.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران يعقد إجتماعا سريا مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في هذه الأثناء بالرباط.

وحسب ذات المصادر فاللقاء يأتي بعد إجتماع سري آخر يوم أمس بين بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حول إستئناف مشاورات تشكيل الحكومة.

وقالت ذات المصادر، أن اللقائين هدفهما الأول هو البحث عن إمكانية العودة لمفاوضات إخراج الحكومة بعد أزيد من أربعة أشهر من المفاوضات دون الوصول إلى حل يذكر.

وكشفت ذات المصادر، أنه يصعب تقييم نتيجة اللقائين في الفترة الحالية، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود تقارب في الرؤى بين بن كيران وأخنوش لكن دون الوصول إلى حل نهائي.


 

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بن كيران الحكومة المشاورات اخنوش العنصر شوف تيفي

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