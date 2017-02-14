مؤلم في يوم عيد الحب..شخص ينتحر في عمود للريزو بتطوان..وها علاش ﻿

اهتز حي العقبة الحلوف بمدينة تطوان ، أمس الاثنين،على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على الانتحار في عمود للاتصالات ''الريزو''.

''شوف تيفي''

اهتز حي العقبة الحلوف بمدينة تطوان ، أمس الاثنين،على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص في عقده الرابع، أقدم على الانتحار في عمود للاتصالات ''الريزو''.

وحسب مصادر محلية تطوانية فإن المنتحر الذي كان يعمل سابقا بشركة إسبانية، تعرض للطرد من العمل ليعمل كـ ''كورطي'' لمحطة الطاكسيات الصنف الكبير، إلا أن شعوره بوجود مؤامرة ضده جعلته يضع حدا لحياته بطريقة جد بشعة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الهالك كان يعاني من الناحية المادية،والتي تفاقمت أكثر، بعد أن أصدرت أحد المحاكم، أخيرا، حكما ضده يقضي بإفراغ الهالك للمنزل رفقة أسرته الصغيرة.