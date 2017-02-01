 أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف ﻿
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أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 12:32 أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف | حوادث و حقوق
أمن البيضاء يوقع عصابة انتحلت صفة رجال أمن و نصبت على تاجر بدرب غلف
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

و ذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنها , قد توصلت بإرسالية من النيابة العامة، مرفوقة بشكاية تقدم بها تاجر بسوق درب غلف، مفادها تعرضه للنصب من طرف ثلاثة أشخاص قدموا له أنفسهم على أنهم موظفين في أجهزة أمنية، وأنهم يرغبون في تفويت محجوزات وعائدات إجرامية عبارة عن هواتف محمولة ولوحات الكترونية، مما مكنهم من الاحتيال عليه في مبلغ مالي ناهز 230 ألف درهم.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثالث.

 

 

 

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الشرطة القضائية الدار البيضاء محجوزات لوحات الكترونية

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