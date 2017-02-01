 عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ | بوليتيك

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان | دولي

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال

عاجل وبالصورة..أصدقاء شاروخان يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 12:23 عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بفرنسا، علمت ''شوف تيفي'' بأن التحقيقات التي قامت بها الشرطة مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، كشفت بأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمافيا

''شوف تيفي''

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بفرنسا، علمت ''شوف تيفي'' بأن التحقيقات التي قامت بها الشرطة مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، كشفت بأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمافيا التي تتاجر بمخدر الكوكايين، كما أنها لم تتفق ليلة الواقعة مع أشخاص للإطاحة بـ ''المعلم''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن قاضي التحقيق، سيكون مطالبا خلال استنطاقه لـ ''لورا بريول'' بمحاصرتها بالأسئلة للوصول إلى حقيقة ما وقع بينها وبين المجرد داخل الغرفة بالفندق.

وأضاف المصدر ذاته بأن ''لورا بريول'' من المحتمل أن تكون قد قامت باستغلال شهرة المجرد، وأعدت خطة مع نفسها للإطاحة به واتهامه باغتصابها وتعنيفها، موضحا بأن قاضي التحقيق وللوصول إلى الحقيقة، قد يحاول الضغط عليها من أجل الاعتراف بوجود خطة ما، وأن الفنان قام فقط بتعنيفها بسبب استفزازه ولم يقم باغتصابها.

تجدر الإشارة إلى ّأن لورا بريول، ستمثل خلال الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق، في حين سيمثل أمامه الفنان المغربي سعد المجرد في 27 من شهر فبراير الجاري.

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد لورا بريول السجن فلوري باريس الشرطة الفرنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة..أصدقاء شاروخان يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ | ثقافة و فنون

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي | ثقافة و فنون

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد أربع سنوات..أروع و أغرب تصريح بمناسبة عيد الحب‎ | زووم
منذ 23 دقيقة

بعد أربع سنوات..أروع و أغرب تصريح بمناسبة عيد الحب‎

في يوم الحب.. لموت ديال الضحك مع كوبل مغربي محتافلين بعيد الحب..شوفو أشنو قالو | بــووز

في يوم الحب.. لموت ديال الضحك مع كوبل مغربي محتافلين بعيد الحب..شوفو أشنو قالو

ياربي السلامة شوفو أشنو وقع فكازا بالليل | بــووز

ياربي السلامة شوفو أشنو وقع فكازا بالليل

سلمى رشيد تطلق كليب جديد بمناسبة عيد الحب تحت عنوان همسة حب اهداء لزوجها | زووم

سلمى رشيد تطلق كليب جديد بمناسبة عيد الحب تحت عنوان ''همسة حب'' اهداء لزوجها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ | بوليتيك

الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان | دولي

عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.