عاجل وانفراد..تفاصيل غير سارة بخصوص قضية سعد المجرد:هذا ما كشفت عنه التحقيقات بخصوص الفتاة الفرنسية لورا بريول ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بفرنسا، علمت ''شوف تيفي'' بأن التحقيقات التي قامت بها الشرطة مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، كشفت بأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمافيا

''شوف تيفي''

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بفرنسا، علمت ''شوف تيفي'' بأن التحقيقات التي قامت بها الشرطة مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، كشفت بأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمافيا التي تتاجر بمخدر الكوكايين، كما أنها لم تتفق ليلة الواقعة مع أشخاص للإطاحة بـ ''المعلم''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن قاضي التحقيق، سيكون مطالبا خلال استنطاقه لـ ''لورا بريول'' بمحاصرتها بالأسئلة للوصول إلى حقيقة ما وقع بينها وبين المجرد داخل الغرفة بالفندق.

وأضاف المصدر ذاته بأن ''لورا بريول'' من المحتمل أن تكون قد قامت باستغلال شهرة المجرد، وأعدت خطة مع نفسها للإطاحة به واتهامه باغتصابها وتعنيفها، موضحا بأن قاضي التحقيق وللوصول إلى الحقيقة، قد يحاول الضغط عليها من أجل الاعتراف بوجود خطة ما، وأن الفنان قام فقط بتعنيفها بسبب استفزازه ولم يقم باغتصابها.

تجدر الإشارة إلى ّأن لورا بريول، ستمثل خلال الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق، في حين سيمثل أمامه الفنان المغربي سعد المجرد في 27 من شهر فبراير الجاري.