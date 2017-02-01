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الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 12:13 الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ | بوليتيك
الملك يؤجل زيارته لغينيا إلى هذا التاريخ
كشفت وسائل إعلام غينية،أن الزيارة التي كان ينوي الملك محمد السادس القيام بها لدولة غينيا تأجلت إلى غاية 22 فبراير 2017.

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام غينية،أن الزيارة التي كان ينوي الملك محمد السادس القيام بها لدولة غينيا تأجلت إلى غاية 22 فبراير 2017.

واستنادا إلى مصادر وصفت بالموثوقة، فإن الزيارة المرتقبة أن يبدأها الملك محمد السادس إلى غينيا، بعد يوم غد الخميس، في إطار جولة إفريقية رسمية جديدة، قد تأجلت إلى الفترة الممتدة ما بين 22 و 24 من الشهر الجاري.

وحول أسباب تأجيل الزيارة، أورد موقع '' mosaiqueguinee''، أن المعطيات المقدمة من قبل الدوائر الدبلوماسية تبقى شحيحة، إلا أن المؤكد، وفق المصدر ذاته، أن سبب التأجيل يعود إلى الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة بغينيا، مما قد يؤثر على الزيارة الملكية لهذا البلد

ومن المرتقب أن يبدأ الملك محمد السادس، جولة افريقية جديدة، تقوده إلى كل من غانا، غينيا، زامبيا، مالي، والكوت ديفوار.



 

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