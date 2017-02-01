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عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 11:27 عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان | دولي
عاجل..هذا هو جديد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول الذي قتلت فيه مغربيتان
كشف موقع ''تركيا الآن'' قبل قليل من يومه الثلاثاء ، أن النيابة العامة بولاية بوردور التركية، أعلنت القبض على أحد العقول المدبرة للهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى رينا بإسطنبول ليلة رأس السنة وأسفر عن

شوف تيفي :

كشف موقع ''تركيا الآن'' قبل قليل من يومه الثلاثاء ، أن النيابة العامة بولاية بوردور التركية، أعلنت القبض على أحد العقول المدبرة للهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى رينا بإسطنبول ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 39 شخصاً من بينهم مغربيتان وإصابة 56 آخرين.

وأوضح الموقع ذاته بأن النيابة، أعلنت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على المدعو (أ.ش) وهو مواطن فرنسي من أصل تركي قبل يومين، وقد عثر بجيبه على عقد إيجار المنزل الذي كان يسكن فيه الإرهابي عبد القادر مشاريبوف منفذ الهجوم، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه بمنطقة أسنيورت، في إسطنبول 16 يناير الماضي.

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه كان يقيم في فرنسا منذ عام 2009، وأنه صدر قرار بالقبض عليه في العاشر من يناير الماضي للاشتباه بمشاركته في التخطيط للهجوم الإرهابي.

 

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