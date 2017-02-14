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عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 11:17 عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير
في جديد عملية السرقة التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيلها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

في جديد عملية السرقة التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيلها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في ارتكاب عمليات سرقة استهدفت محلات تجارية ووكالات لتحويل الأموال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن أكادير كانت قد باشرت، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد، إجراءات معاينة سرقة محل لبيع المجوهرات باستعمال الكسر، حيث استولى المشتبه فيهم على خزنة حديدية تحتوي على حلي ومجوهرات بقيمة مالية ناهزت مليون درهم فضلا عن مبالغ مالية.

وأبرز المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، على ضوء المعلومات التي وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم والعثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة مكتراة تم استخدامها في عملية السرقة، فضلا عن استرجاع مجمل الحلي والمجوهرات المسروقة.

كما أوضحت التحريات المنجزة، يضيف المصدر، تورط عناصر هذه الشبكة الإجرامية في تنفيذ سرقات موصوفة أخرى، ارتكبت بنفس الأسلوب الإجرامي، من بينها سرقة وكالتين لتحويل الأموال بمدينة أكادير، ووكالة للتأمينات بمدينة بلفاع على الطريق الوطنية المتجهة نحو تيزنيت، بالإضافة إلى مستودع للمواد الاستهلاكية بمدينة أيت ملول.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة لتوقيف مشتبه فيه رابع، وضبط باقي المسروقات المتحصلة من هذه العمليات الإجرامية.

 عاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكاديرعاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكاديرعاجل..هذا هو جديد عصابة خطيرة متورطة في سرقة محلات تجارية لبيع المجوهرات ووكالات لتحويل الأموال بأكادير

 

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