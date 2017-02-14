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عاجل وبالصورة..أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 11:08 عاجل وبالصورة..أصدقاء شاروخان يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء
تفاجأ عدد من مستعملي الممر الأرضي ''المقاومة'' الرابط بين شارع الجيش الملكي و العابر لمدار شيمي كولور في اتجاه لاجيروند بالدارالبيضاء، بتوقيف حركة المرور بهذا النفق صباح اليوم الثلاثاء بسبب تصوير

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تفاجأ عدد من مستعملي الممر الأرضي ''المقاومة'' الرابط بين شارع الجيش الملكي و العابر لمدار شيمي كولور في اتجاه لاجيروند بالدارالبيضاء، بتوقيف حركة المرور بهذا النفق صباح اليوم الثلاثاء بسبب تصوير فيلم هندي.
وذكر مصدر موثوق لـ''شوف تيفي'' أن السلطات أوقفت مؤقتا حركة المرور في وجه عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي، من أجل فسح المجال أمام فريق تصوير هندي لأخد أحد المشاهد الخاصة بعمل هندي ضخم، حيث شوهد عدد من الممثلين المغاربة و الهنديين بالنفق وهم يستعدون للتصوير رفقة فريق عمل ضخم مغربي هندي.
وكانت عدد من الدول قد قررت تصوير عدد من مشاهد أفلامها بالمغرب نظرا لما يتوفر عليه المغرب من مناظر و مؤهلات طبيعية و تاريخية و ثقافية و بنيات تحتية مهمة .
أصدقاء ''شاروخان'' يشلون الحركة بأهم نفق أرضي بالبيضاء

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لاجيروند شوف تيفي المقاومة الهنديين شيمي كولور

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