عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل ﻿

صادرت السلطات الإندونيسية في أجزاء من البلد ذي الأغلبية المسلمة عوازل ذكرية ومنعت الطلاب من الاحتفال بعيد الحب قائلة إنه يشجع على ممارسة الجنس دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية، وذلك حسب ما كشفت

''شوف تيفي''

صادرت السلطات الإندونيسية في أجزاء من البلد ذي الأغلبية المسلمة عوازل ذكرية ومنعت الطلاب من الاحتفال بعيد الحب قائلة إنه يشجع على ممارسة الجنس دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

وأوضحت الوكالة المذكورة بأن مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي داهمت الشرطة متاجر صغيرة وصادرت العوازل الذكرية التي تتوفر في معظم أنحاء البلد العلماني الذي تصون أيديولوجيته الرسمية التنوع الديني.

وأضاف ''رويتيرز'' نقلا عن تقرير إعلامي عن جفري وهو مسؤول في شرطة ماكاسار قوله ''نفذت هذه المداهمات بعدما تلقينا تقارير من السكان بأن المتاجر الصغيرة تبيع الواقي الذكري بصورة غير منضبطة خاصة في يوم عيد الحب''،مضيفا ''إن العاملين في هذه المتاجر تلقوا أوامر بعدم بيع وسائل منع الحمل للمراهقين.

وكان أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا أفتى في 2012 بأن عيد الحب حرام قائلا ''إنه يتعارض مع ثقافة وتعاليم الإسلام''.