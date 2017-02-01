 عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته | مجتمع

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته

فيديو احتراق تريبورتور في قلب إحدى شوارع كازا بطريقة غريبة | حوادث و حقوق

فيديو احتراق ''تريبورتور'' في قلب إحدى شوارع كازا بطريقة غريبة

عاجل وخطير ..قطار يدهس رجلا في حادث بشع بالبيضاء + صور | حوادث و حقوق

عاجل وخطير ..قطار يدهس رجلا في حادث بشع بالبيضاء + صور

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 10:44 عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل
صادرت السلطات الإندونيسية في أجزاء من البلد ذي الأغلبية المسلمة عوازل ذكرية ومنعت الطلاب من الاحتفال بعيد الحب قائلة إنه يشجع على ممارسة الجنس دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية، وذلك حسب ما كشفت

 ''شوف تيفي''

 

صادرت السلطات الإندونيسية في أجزاء من البلد ذي الأغلبية المسلمة عوازل ذكرية ومنعت الطلاب من الاحتفال بعيد الحب قائلة إنه يشجع على ممارسة الجنس دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

وأوضحت الوكالة المذكورة بأن مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي داهمت الشرطة متاجر صغيرة وصادرت العوازل الذكرية التي تتوفر في معظم أنحاء البلد العلماني الذي تصون أيديولوجيته الرسمية التنوع الديني.

وأضاف ''رويتيرز'' نقلا عن تقرير إعلامي عن جفري وهو مسؤول في شرطة ماكاسار قوله ''نفذت هذه المداهمات بعدما تلقينا تقارير من السكان بأن المتاجر الصغيرة تبيع الواقي الذكري بصورة غير منضبطة خاصة في يوم عيد الحب''،مضيفا ''إن العاملين في هذه المتاجر تلقوا أوامر بعدم بيع وسائل منع الحمل للمراهقين.

وكان أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا أفتى في 2012 بأن عيد الحب حرام قائلا ''إنه يتعارض مع ثقافة وتعاليم الإسلام''.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مجلس ديني إندونيسيا الطلاب ممارسة الجنس مدينة ماكاسار الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته | مجتمع

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

عاجل..هذا ما قررته وزارة بلمختار في قضية وفاة التلميذة هبة | مجتمع

عاجل..هذا ما قررته وزارة بلمختار في قضية وفاة التلميذة هبة

صادم وبالصور.. بعد أيام من إطلاقها بالقصر الصغير: شباب صيدوا نسر نادر وتكرفصو عليه | مجتمع

صادم وبالصور.. بعد أيام من إطلاقها بالقصر الصغير: شباب صيدوا نسر نادر وتكرفصو عليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الحب الحقيقي عند الفنان الخياري | بــووز
منذ 15 دقيقة

شوفو الحب الحقيقي عند الفنان الخياري

فنانون شباب يهنئون الملك بالانجاز الافريقي بملحمة غنائية وطنية | زووم

فنانون شباب يهنئون الملك بالانجاز الافريقي بملحمة غنائية وطنية

الرئيس اللبناني يبدأ من القاهرة جولة عربية بتصريحات لافتة | قنوات أخرى

الرئيس اللبناني يبدأ من القاهرة جولة عربية بتصريحات لافتة

مصرع اربعة أشخاص جراء انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | قنوات أخرى

مصرع اربعة أشخاص جراء انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب والشرطة تداهم المتاجر..وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة.. اعتقال فنان شعبي انتحل صفة شرطي وابتز العشاق في القنيطرة..وهذه هي التفاصيل

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.