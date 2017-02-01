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برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 01:07 برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد، الذي وافته المنية أول أمس السبت.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد، الذي وافته المنية أول أمس السبت.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، عن أحر تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى للفقيد بعظيم الثواب وحسن المآب، ولأفراد أسرته بجميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية الملك "كما نسأل العلي القدير أن يجزي الراحل الجزاء الحسن عما قدم بين يدي ربه، من صادق العطاء وجليل الأعمال، وما أبان عنه في اضطلاعه بمختلف المسؤوليات السامية التي أسندت إليه، من تفان ونكران ذات وتشبث متين بمقدسات الوطن وثوابته"

 

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