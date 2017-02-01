 وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته | مجتمع

مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته

فيديو احتراق تريبورتور في قلب إحدى شوارع كازا بطريقة غريبة | حوادث و حقوق

فيديو احتراق ''تريبورتور'' في قلب إحدى شوارع كازا بطريقة غريبة

عاجل وخطير ..قطار يدهس رجلا في حادث بشع بالبيضاء + صور | حوادث و حقوق

عاجل وخطير ..قطار يدهس رجلا في حادث بشع بالبيضاء + صور

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية | دولي

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 00:42 وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي
وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا
قالت وكالة الأنباء الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن اسبانيا سلمت المغرب عنصرا ينتمي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية , إسباني من أصول مغربية، تعتبره المخابرات الإسبانية عنصرا خطيرا، وشكل

شوف تيفي:


قالت وكالة الأنباء الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن اسبانيا سلمت المغرب عنصرا ينتمي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية , إسباني من أصول مغربية، تعتبره المخابرات الإسبانية عنصرا خطيرا، وشكل تهديدا على الجزيرة الأيبيرية ومنطقة ''شينغن'' الأوروبية، حسب مصادر إعلامية إسبانية.

و أردفت الوكالة الإسبانية، أن الشرطة الاسبانية قامت فعلاً بتسليم مشتبه فيه، بالغا من العمر 24 سنة إلى السلطات المغربية، نظراً إلى وجود مذكرة منع في حقه من الدخول، والإقامة في كل المجال الأوروبي.

و ذكرت الوكالة أن المذكرة صادرة عن السلطات الفرنسية، بعد تأكدها من أن المغربي ينتمي إلى التنظيم الإرهابي المذكور كان يعيش رفقة أقارب له، منذ شهور في منطقة ''مانلو'' برشلونة دون أن تنتبه إليه عيون المخابرات الإسبانية، غير أن بعض التحريات الأمنية في المنطقة قادت المخبرين الإسبان إلى اعتقاله.

هذا و لم يصدر أي بلاغ في الموضوع من السلطات المغربية يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، التي تناقلتها الصحافة الإسبانية اليوم الاثنين.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوكالة الإسبانية شوف تيفي الدولة الإسلامية السلطات الفرنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية | دولي

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية

صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي

صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | دولي

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الاحتفال بتخرج أول فوج لماستر العلوم السجنية بالمغرب | قنوات أخرى
منذ 15 دقيقة

الاحتفال بتخرج أول فوج لماستر العلوم السجنية بالمغرب

عاجل و بالفيديو..لحظة انتشال جثة أربعيني من سكة القطار بمحطة الوازيس بالدار البيضاء | بــووز

عاجل و بالفيديو..لحظة انتشال جثة أربعيني من سكة القطار بمحطة الوازيس بالدار البيضاء

بشرى لمرضى السكري .. جهاز جديد يعوض حقن الأنسولين يستخدم لأول مرة بوجدة | قنوات أخرى

بشرى لمرضى السكري .. جهاز جديد يعوض حقن الأنسولين يستخدم لأول مرة بوجدة

تفاصيل حادثة انقلاب حافلة اناث رجاء بني ملال لكرة السلة بخنيفرة | قنوات أخرى

تفاصيل حادثة انقلاب حافلة اناث رجاء بني ملال لكرة السلة بخنيفرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد | بوليتيك
منذ 43 دقيقة

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم السفير محمد لطفي عواد

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا | دولي

وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.