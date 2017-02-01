وسائل اعلام اسبانية تؤكد تسلم المغرب عنصرا إرهابيا خطيرا ﻿

قالت وكالة الأنباء الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن اسبانيا سلمت المغرب عنصرا ينتمي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية , إسباني من أصول مغربية، تعتبره المخابرات الإسبانية عنصرا خطيرا، وشكل

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قالت وكالة الأنباء الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن اسبانيا سلمت المغرب عنصرا ينتمي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية , إسباني من أصول مغربية، تعتبره المخابرات الإسبانية عنصرا خطيرا، وشكل تهديدا على الجزيرة الأيبيرية ومنطقة ''شينغن'' الأوروبية، حسب مصادر إعلامية إسبانية.



و أردفت الوكالة الإسبانية، أن الشرطة الاسبانية قامت فعلاً بتسليم مشتبه فيه، بالغا من العمر 24 سنة إلى السلطات المغربية، نظراً إلى وجود مذكرة منع في حقه من الدخول، والإقامة في كل المجال الأوروبي.



و ذكرت الوكالة أن المذكرة صادرة عن السلطات الفرنسية، بعد تأكدها من أن المغربي ينتمي إلى التنظيم الإرهابي المذكور كان يعيش رفقة أقارب له، منذ شهور في منطقة ''مانلو'' برشلونة دون أن تنتبه إليه عيون المخابرات الإسبانية، غير أن بعض التحريات الأمنية في المنطقة قادت المخبرين الإسبان إلى اعتقاله.



هذا و لم يصدر أي بلاغ في الموضوع من السلطات المغربية يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، التي تناقلتها الصحافة الإسبانية اليوم الاثنين.





