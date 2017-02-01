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عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 00:32 عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل:مصرع خمسة أشخاص في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب وهاشنو وقع
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اخر بجروح، اليوم الاثنين، في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بمنطقة ''تازيازت'' بمقاطعة الشامي شمال غرب موريتانيا.

شوف تيفي:

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اخر بجروح، اليوم الاثنين، في حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بمنطقة ''تازيازت'' بمقاطعة الشامي شمال غرب موريتانيا.

وأفادت وسائل اعلام محلية، أن الانهيار وقع حينما كان ستة أشخاص ينقبون عن الذهب توفى خمسة منهم على الفور فيما اصيب اخر بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى.

وأضاف المصدر أن هذا الحادث يعد الثاني من نوعه بعد انهيار مماثل وقع أول أمس
السبت و أودى بحياة شاب وجرح آخر في المنطقة ذاتها.



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