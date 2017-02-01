رسميا .. جهة الدارالبيضاء تلتحق بركب الجهات الذكية و هذه هي التفاصيل ﻿

وضعت ﺟﮫﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت زوال اليوم الاثنين ﻟﺒﻨﺔ جديدة ﻓﻲ ﺻﺮح ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫﺎ ﻛﺠﮫﺔ ذﻛﯿﺔ،وذلك من خلال اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

وضعت ﺟﮫﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت زوال اليوم الاثنين ﻟﺒﻨﺔ جديدة ﻓﻲ ﺻﺮح ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫﺎ ﻛﺠﮫﺔ ذﻛﯿﺔ،وذلك من خلال اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ROKHAS.MA للرخص التجارية بجهة اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت وذلك بحضور ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻔﯿﺮ واﻟﻲ ﺟﮫﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء وكافة الأطراف المعنيين بهذه العملية .



و ذكر بلاغ لولاية جهة اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت توصلت ''شوف تيفي''بنسخة منه، بأن بداية العمل بهذه المنصة, ﺳﯿﻌﺰز ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ رﻳﺎدة الجهة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻼﻣﺎدي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﮫﺪف ﺗﺒﺴﯿﻂ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﮫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺴﺎطﺮ الادارية بالجهة.



و أضاف البلاغ أن المنصة التفاعلية الجديدة ستمكن ﻣﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﻣﻦ ، بإﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻔﺎت و دراﺳﺘﮫﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، كما ينم ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و العام ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮫﻮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل CREA CASA SETTAT.



و أردف البلاغ أنه قد تم اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ طﺮﻳﻖ إﻋﻼن ﻋﻦ إﺑﺪاء اھﺘﻤﺎم ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮫﻮي ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺠﮫﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت, وبذلك تنضاف ROKHAS.MA إلى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت الكترونية CASAURBA ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء E-LOT ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ الرخص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺎء و اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء و تﻄﮫﯿﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ و ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﻌﺎﻳﯿﺮ دوﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻻﻧﺘﻈﺎرات اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﯿﻦ.

و أضاف البلاغ أن العمل بمنصة ROKHAS.MA ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ, ﺳﯿﺘﻢ في جماعات , اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ,اﻟﺸﻼﻻت ، ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﮫﺮاوﻳﯿﻦ ،ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ ﷲ. ﺑﻨﺴﻠﯿﻤﺎن، ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﯿﻦ ﺣﺮودة، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﻜﻮرة، ﺟﻤﺎﻋﺔ دار ﺑﻮﻋﺰة، ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺮﺷﯿﺪ ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻄﺎت، ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺪي ﺑﻨﻮر.





