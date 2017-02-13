مثير وبالصورة.. قبل عيد الحب: بدر هاري يكشف عن هوية حبيبته ﻿

نشر قبل قليل من يومه الاثنين، البطل العالمي بدر هاري على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة لابنته الصغيرة التي ظهرت سعيدة وفرحة.

''شوف تيفي''

نشر قبل قليل من يومه الاثنين، البطل العالمي بدر هاري على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة لابنته الصغيرة التي ظهرت سعيدة وفرحة.

وفور نشره لهذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث أكد الجميع بأن البطل العالمي نشر صورة ابنته قبل عيد الحب، ليؤكد بأنها هي حبيبته الوحيدة التي يعيش لأجلها في هذه الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة لاهاي، قررت الأسبوع الماضي، سجن البطل العالمي بدر هاري لمدة 6 أشهر عقب اتهامه بتعنيف رجل أعمال هولندي.