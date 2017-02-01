فيديو احتراق ''تريبورتور'' في قلب إحدى شوارع كازا بطريقة غريبة ﻿

شهد شارع القوات المساعدة زوال اليوم الاثنين حادث احتراق إحدى الدراجات النارية الثلاثية العجلات ''التريبوتور'' مما خلف ذعرا و هلعا في صفوف المارة و مستعملي الطريق .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





شهد شارع القوات المساعدة زوال اليوم الاثنين حادث احتراق إحدى الدراجات النارية الثلاثية العجلات ''التريبوتور'' مما خلف ذعرا و هلعا في صفوف المارة و مستعملي الطريق .



و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' , أن الحريق التي التهم الدراجة النارية صباح اليوم وقع بحي ''بورنازيل'' قبالة إقامة ''الزيتونة'' وتبقى أسباب هذا الاحتراق مجهولة، رغم أن مصادرنا ربطته بمحرك الدراجة.

و أكدت المصادر ذاتها أنه و بعد اندلاع الحريق حاول سائق الدراجة إخماد الحريق بمساعدة بعض المارة قبل وصول رجال الوقاية المدنية التي سيطرت على الحريق ليتم نقل الدراجة من الشارع لإعادة حركة المرور الى سيرها الطبيعي.







