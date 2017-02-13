عاجل وخطير ..قطار يدهس رجلا في حادث بشع بالبيضاء + صور ﻿

شهدت مدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الاثنين،حادثة سير بشعة بعدما دهس قطار قادم من مدينة الجديدة في اتجاه البيضاء رجلا محولا جثته إلى أشلاء.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



شهدت مدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الاثنين،حادثة سير بشعة بعدما دهس قطار قادم من مدينة الجديدة في اتجاه البيضاء رجلا محولا جثته إلى أشلاء.

و أكدت مصادر أمنية لـ''شوف تيفي''أن القطار دهس الرجل الأربعيني على بعد حوالي كيلومتر واحد من محطة ''الوازيس'', و أضاف المصدر أن الضحية لم يكن يتوفر على أية ورقة تعريفية في جيبه مما عقد المأمورية في التعرف على هويته.

كما أكدت المصادر أن ابناء المنطقة لم يتعرفوا على هوية الضحية مما يجعل فرضية الانتحار مطروحة بشكل كبير.

و قد باشرت عناصر الأمن و الشرطة العلمية جمع أشلاء الضحية كما تم فتح تحقيق لمعرفة هوية الضحية , و التعرف على دوافع الحادث.



