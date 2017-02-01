عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمكناس قررت مساء اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المعلمة التي اتهمتها عائلة التلميذة هبة بتعنيفها بعد أن تم الاستماع إليها..
و يأتي إخلاء سبيل المعلمة،حسب مصادرنا، في انتظار ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة في وقت سابق، لمعرفة أسباب وفاة التلميذة هبة .
من جهة أخرى نفى مدير مؤسسة الأزهر محمد الشلامي بمكناس في تصريح لشوف تيفي،أن تكون المعلمة المذكورة قد أقدمت على تعنيف التلميذة هبة ،مؤكدا أن المعلمة و التي تعتبر من بين أقدم المدرسين بهذه المؤسسة لديها سمعة طيبة مع تلاميذها.
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