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عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 22:09 عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع
عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت مساء اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المعلمة التي اتهمتها عائلة التلميذة هبة بتعنيفها بعد أن تم الاستماع إليها..

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمكناس قررت مساء اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المعلمة التي اتهمتها عائلة التلميذة هبة بتعنيفها بعد أن تم الاستماع إليها..
و يأتي إخلاء سبيل المعلمة،حسب مصادرنا، في انتظار ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة في وقت سابق، لمعرفة أسباب وفاة التلميذة هبة .

من جهة أخرى نفى مدير مؤسسة الأزهر محمد الشلامي بمكناس في تصريح لشوف تيفي،أن تكون المعلمة المذكورة قد أقدمت على تعنيف التلميذة هبة ،مؤكدا أن المعلمة و التي تعتبر من بين أقدم المدرسين بهذه المؤسسة لديها سمعة طيبة مع تلاميذها.



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