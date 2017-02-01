الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية ﻿

مباشرة بعد إنتشار خبرعودة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية، عبر زيارات رسمية وأخوية لعدد من الدول التي كانت تعتبر معاقل تاريخية تساند أطروحة البوليساريو، تفاعل الإعلام الجزائري مع الزيارات

شوف تيفي

مباشرة بعد إنتشار خبرعودة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية، عبر زيارات رسمية وأخوية لعدد من الدول التي كانت تعتبر معاقل تاريخية تساند أطروحة البوليساريو، تفاعل الإعلام الجزائري مع الزيارات الملكية المرتقبة لخمس دول إفريقية في الأيام القليلة المقبلة.

وإعترفت بعض المواقع الإعلامية الجزائرية، بأن سياسة الملك محمد السادس إتجاه الدول الإفريقية، بعثرت أوراق الخريطة التقليدية التي كانت سائدة لسنوات، حيث صرح بعض السياسيين الجزائريين، بأن المغرب لم يبقى رهين الدول الإفريقية الفرنكفونية بل تعداها لإقامة علاقات مع الدول الأنكلوساكسونية.

وكشفت ذات المصادر، بأن الملك محمد السادس، إستطاع توقيع إتفاقيات إقتصادية وسياسية، مع ثلاث دول بشرق القارة الإفريقية مؤخرا، تنتمي للمعسكر الأنكلوساكسوني، أي ''الناطقة بالأنجليزية''، بعد ضمان تأييد جميع الدول الفرنكفونية أي ''الناطقة بالفرنسية'' المتواجدة بغرب القارة الإفريقية.

وحسب ذات المصادر، فالزيارات التي سيقوم بها الملك محمد السادس إبتداءا من الساعات المقبلة، خاصة لدولة غانا وزامبيا، أفقدت السياسيين الجزائريين صوابهم، لأنها إعلان غير مباشر بنهاية ما يسمى ''بالبوليساريو''، فإن لم يكن من الوجود فعلى الأقل من منظمة الإتحاد الإفريقي، وهي اخر منظمة دولية تعترف بها.





