 الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية | دولي

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية

مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم جميلة ضواحي الناظور | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم ''جميلة'' ضواحي الناظور

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي

صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ | ثقافة و فنون

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة | حوادث و حقوق

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

خاص...فضيحة...إضراب قسري لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم | بوليتيك

خاص...فضيحة...إضراب ''قسري'' لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | دولي

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 21:23 الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية | دولي
الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية
مباشرة بعد إنتشار خبرعودة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية، عبر زيارات رسمية وأخوية لعدد من الدول التي كانت تعتبر معاقل تاريخية تساند أطروحة البوليساريو، تفاعل الإعلام الجزائري مع الزيارات

شوف تيفي

مباشرة بعد إنتشار خبرعودة الملك محمد السادس للأدغال الإفريقية، عبر زيارات رسمية وأخوية لعدد من الدول التي كانت تعتبر معاقل تاريخية تساند أطروحة البوليساريو، تفاعل الإعلام الجزائري مع الزيارات الملكية المرتقبة لخمس دول إفريقية في الأيام القليلة المقبلة.

وإعترفت بعض المواقع الإعلامية الجزائرية، بأن سياسة الملك محمد السادس إتجاه الدول الإفريقية، بعثرت أوراق الخريطة التقليدية التي كانت سائدة لسنوات، حيث صرح بعض السياسيين الجزائريين، بأن المغرب لم يبقى رهين الدول الإفريقية الفرنكفونية بل تعداها لإقامة علاقات مع الدول الأنكلوساكسونية.

وكشفت ذات المصادر، بأن الملك محمد السادس، إستطاع توقيع إتفاقيات إقتصادية وسياسية، مع ثلاث دول بشرق القارة الإفريقية مؤخرا، تنتمي للمعسكر الأنكلوساكسوني، أي ''الناطقة بالأنجليزية''، بعد ضمان تأييد جميع الدول الفرنكفونية أي ''الناطقة بالفرنسية'' المتواجدة بغرب القارة الإفريقية.

وحسب ذات المصادر، فالزيارات التي سيقوم بها الملك محمد السادس إبتداءا من الساعات المقبلة، خاصة لدولة غانا وزامبيا، أفقدت السياسيين الجزائريين صوابهم، لأنها إعلان غير مباشر بنهاية ما يسمى ''بالبوليساريو''، فإن لم يكن من الوجود فعلى الأقل من منظمة الإتحاد الإفريقي، وهي اخر منظمة دولية تعترف بها.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإعلام الملك إفريقيا الزيارات المغرب الجزائر شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي

صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | دولي

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية | دولي

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سار لأصحاب السكري بالمغرب كبسة زر واحدة تجعلك سعيد طوال اليوم | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

سار لأصحاب السكري بالمغرب كبسة زر واحدة تجعلك سعيد طوال اليوم

على خلفية قضية هبة..التربية جاية من التعليم والعنف معمرو مكيربي الأجيال | خبر عاجل

على خلفية قضية هبة..التربية جاية من التعليم والعنف معمرو مكيربي الأجيال

شوف الصحافة : ملتحي يذبح جارته ويطعن دركيين و هذه هي التفاصيل | شوف الصحافة

شوف الصحافة : ملتحي يذبح جارته ويطعن دركيين و هذه هي التفاصيل

النشرة الاقتصادية :13 فبراير 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية :13 فبراير 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها | مجتمع
منذ 40 دقيقة

عاجل:هذا ما أمرت به النيابة العامة في حق المعلمة التي اتهمتها أسرة الطفلة هبة بتعنيفها

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية | دولي

الإعلام الجزائري يعترف بنجاعة الدبلوماسية المغربية بالقارة الإفريقية

مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم جميلة ضواحي الناظور | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم ''جميلة'' ضواحي الناظور

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.