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مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم ''جميلة'' ضواحي الناظور

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 21:19 مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم جميلة ضواحي الناظور | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بذراعه وشم مكتوب فيه اسم ''جميلة'' ضواحي الناظور
عثر مواطنون اليوم الاثنين، على جثة شخص مجهول الهوية، في بداية التعفن، على مستوى منطقة حاسي بركان، وبالتحديد على الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين الناظور وتاوريرت.

''شوف تيفي''
عثر مواطنون اليوم الاثنين، على جثة شخص مجهول الهوية، في بداية التعفن، على مستوى منطقة حاسي بركان، وبالتحديد على الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين الناظور وتاوريرت.
وحسب ما كشفت عنه مصادر من منطقة حاسي بركان فإن الجثة التي يحمل صاحبها على ذراعه وشما مكتوب به اسم ''جميلة''، كانت تحت إحدى قناطر دوار اموساتا، وليس عليها أثار تعنيف، حيث تم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان مروفوقة بالشرطة العلمية والسلطات المحلية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.

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