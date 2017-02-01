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هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 20:56 هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون
هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد
أكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي، ما يزال ضمن الهيئة المكلفة بالدفاع عن الفنان سعد المجرد، نافيا في الوقت ذاته ما تم تداوله بخصوص تخليه عن ''المعلم'' نظرا لالتزامه بقضايا

''شوف تيفي''
أكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن المحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي، ما يزال ضمن الهيئة المكلفة بالدفاع عن الفنان سعد المجرد، نافيا في الوقت ذاته ما تم تداوله بخصوص تخليه عن ''المعلم'' نظرا لالتزامه بقضايا أخرى من بينها قضية الشاب الفرنسي الذي يتابع أربعة رجال شرطة باغتصابه.
وأوضح المصدر ذاته بأن موريتي يتابع قضية المجرد بنفسه والدليل، هو تقديمه الأسبوع الماضي لطلب لقاضي التحقيق من أجل التعجيل بالمواجهة بين موكله والفتاة الفرنسية ''لورا بريول''.
وأشار ذات المصدر إلى أن ''موريتي'' سيكون حاضرا خلال مثول الفنان المغربي أمام قاضي التحقيق في 27 من شهر فبراير الجاري.

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