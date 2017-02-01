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صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 20:46 صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي
صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا
في تصريحات مثيرة لها، قالت ماري لوبان، المرشحة الرئاسية عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المناهض للمهاجرين في فرنسا، إن ''الجزائر هي مكسيكنا، وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك''.

شوف تيفي

في تصريحات مثيرة لها، قالت ماري لوبان، المرشحة الرئاسية عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المناهض للمهاجرين في فرنسا، إن ''الجزائر هي مكسيكنا، وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك''.

وطالبت ''ماري لوبان'' مسؤولي فرنسا إلى ضرورة التعامل مع الجزائر كما يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع جارته الجنوبية المكسيك.

وحسب ما نشره موقع ''legorafi'' الفرنسي اليوم الإثنين 13 فبراير 2017، فقد طالبت المرشحة الرئاسية اليمينية في تصريحات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بجمع ما قيمته 9 مليارات و360 مليون يورو حوالي 10 مليارات دولار ''وإرسالها عبر حوالة بريدية أو عبر البنك''.

ومدحت لوبان الرئيس الأمريكي ''ترامب'' قائلة إنه ''سياسي ببراعة عالية، وبنظرة واقعية تجاه الرجل الأبيض''، كما أثنت على سياساته و''اعتماده على دبلوماسية غاضبة''، بالقول ''إنه أمر رائع أن أراه يشتغل''.

ولكن الإعجاب الخاص بترامب يتجاوز ذلك، ويصل أيضاً إلى ملف المهاجرين والأجانب، حيث تبنت هي أيضاً فكرة بناء جدار على الحدود مع المكسيك، قائلة إن ''مكسيك فرنسا هي الجزائر''.

وترى أن هناك الكثير من التشابه والتقاطع بين الحالتين، حيث إن ''كلا البلدين ساخنان، عنيفان، وهما إلى الوراء اقتصادياً واجتماعياً، ويُمكنني الحديث لساعات وأنا أعد أشياء أخرى، وباستثناء اللغة، فإني لا أرى أي فرق كبير''.

وأكدت الزعيمة اليمينية الفرنسية أيضاً أن برنامجها الانتخابي يتضمن بناء ''جدار'' مع الجزائر، ولن تعتمد في ذلك على أموال دافعي الضرائب، حيث قالت بأنه ''يجب أن نضع الجزائر أمام مسؤولياتها، حيث إن الفقر والجريمة والإسلام الراديكالي لا يخضعون مع الأسف للضريبة، ولهذا أدعو الرئيس بوتفليقة لأن يجمع بسرعة 9 مليارات و360 مليون يورو ويرسلها لي''، في اتهام لبلاده بالمسؤولية عن ذلك.


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الجزائر الجدار العازل الجريمة الإجتماع لوبان بوتفليقة شوف تيفي

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