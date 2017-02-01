وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ ﻿

لماذا ما يزال الفنان المغربي سعد لمجرد خلف القضبان بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد رجال الشرطة الأربعة المتورطين في قضية اغتصاب شاب فرنسي من أصول إفريقية بواسطة عصا؟، هكذا عنونت وسائل إعلام فرنسية،

''شوف تيفي''

لماذا ما يزال الفنان المغربي سعد لمجرد خلف القضبان بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد رجال الشرطة الأربعة المتورطين في قضية اغتصاب شاب فرنسي من أصول إفريقية بواسطة عصا؟، هكذا عنونت وسائل إعلام فرنسية، في تناولها لقضية ''المعلم'' التي اعتبرته ضحية العدالة الفرنسية التي وضعته خلف القضبان الحديدية، بالرغم من عدم توفر أدلة تدينه، في حين حصل رجال الشرطة بفرنسا على البراءة بالرغم من ظهورهم في مقطع فيديو يوثق ارتكابهم لعمل شنيع في حق شاب فرنسي.

وفي التفاصيل، أوضحت ذات المصادر بأن المجرد وُضع خلف القضبان الحديدية في سجن فلوري بباريس مثل سفاح، بالرغم من أن اتهامات الفتاة الفرنسية له تبقى مجرد إدعاءات ولا وجود لأدلة ملموسة وحقيقية تثبتها، في حين متعت السلطات الفرنسية أربعة رجال شرطة بالسراح، وذلك عقب ارتكابهم لجريمة بشعة هزت الرأي العام الفرنسي.

وأكدت ذات المصادر بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، هي مجرد فتاة ليل، تعيش حياتها في التسكع بين الحفلات والملاهي الليلية، في حين يبقى المجرد من بين أهم الفنانين العرب والذي وجد نفسه ضحية للحقد الذي يكنه البعض في فرنسا للمغاربة وللعرب،خاصة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الآونة الأخيرة.