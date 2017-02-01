وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة ﻿

اهتزت منطقة الكارة اليوم الاثنين، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها طفل يبلغ من العمر 14 سنة،حاول اغتصاب تلميذة تبلغ 16 سنة داخل منزل أسرته.

''شوف تيفي''



اهتزت منطقة الكارة اليوم الاثنين، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها طفل يبلغ من العمر 14 سنة،حاول اغتصاب تلميذة تبلغ 16 سنة داخل منزل أسرته.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل، التقى بضحيته في الشارع العام وبحكم معرفتهما ببعضهما ومعرفته بغياب أسرته عن المنزل، أبلغها بأن شقيقته التي تجمعها بها علاقة صداقة، تريد رؤيتها، ليقوم باستدراجها صوب منزل أسرته، ومباشرة بعد دخولهما أقفل الباب عليهما، وطالبها تحت التهديد بالسلاح الأبيض بإزالة ملابسها وممارسة الجنس معه إلا أنها استطاعت الإفلات والنجاة ومغادرة المنزل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن جيران هذا الطفل، سمعوا استغاثة الضحية، التي غادرت المكان، وهي تصرخ طالبة المساعدة قبل أن تغادر هاربة إلى منزل أسرتها التي كادت أن تقدم شكاية لمصالح الدرك الملكي، إلا أن بعض التدخلات من طرف الجيران من أجل الصلح، حالت دون ذلك.



