 وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي

صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ | ثقافة و فنون

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة | حوادث و حقوق

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

خاص...فضيحة...إضراب قسري لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم | بوليتيك

خاص...فضيحة...إضراب ''قسري'' لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | دولي

أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

هدية إلى كل العشاق بمناسبة عيد الحب | كاريكاتير شوف تيفي

هدية إلى كل العشاق بمناسبة عيد الحب

عاجل..هذا ما قررته وزارة بلمختار في قضية وفاة التلميذة هبة | مجتمع

عاجل..هذا ما قررته وزارة بلمختار في قضية وفاة التلميذة هبة

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | حوادث و حقوق

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 20:12 وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة | حوادث و حقوق
وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة
اهتزت منطقة الكارة اليوم الاثنين، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها طفل يبلغ من العمر 14 سنة،حاول اغتصاب تلميذة تبلغ 16 سنة داخل منزل أسرته.

''شوف تيفي''


اهتزت منطقة الكارة اليوم الاثنين، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها طفل يبلغ من العمر 14 سنة،حاول اغتصاب تلميذة تبلغ 16 سنة داخل منزل أسرته.
وحسب مصادر محلية فإن الطفل، التقى بضحيته في الشارع العام وبحكم معرفتهما ببعضهما ومعرفته بغياب أسرته عن المنزل، أبلغها بأن شقيقته التي تجمعها بها علاقة صداقة، تريد رؤيتها، ليقوم باستدراجها صوب منزل أسرته، ومباشرة بعد دخولهما أقفل الباب عليهما، وطالبها تحت التهديد بالسلاح الأبيض بإزالة ملابسها وممارسة الجنس معه إلا أنها استطاعت الإفلات والنجاة ومغادرة المنزل.
وأضافت المصادر ذاتها بأن جيران هذا الطفل، سمعوا استغاثة الضحية، التي غادرت المكان، وهي تصرخ طالبة المساعدة قبل أن تغادر هاربة إلى منزل أسرتها التي كادت أن تقدم شكاية لمصالح الدرك الملكي، إلا أن بعض التدخلات من طرف الجيران من أجل الصلح، حالت دون ذلك.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكارة السلاح الأبيض المنزل الصداقة الجنس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | حوادث و حقوق

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أرقام صادمة و بالفيديو.. ربع شباب المغرب لا يدرسون و لا يعملون | زووم
منذ 30 دقيقة

أرقام صادمة و بالفيديو.. ربع شباب المغرب لا يدرسون و لا يعملون

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص قضية التلميذة هبة | خبر اليوم

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص قضية التلميذة هبة

شفارة ضربو 87 مليون من محل ديال الذهب فكازا و شفرو الكاميرات | بــووز

شفارة ضربو 87 مليون من محل ديال الذهب فكازا و شفرو الكاميرات

بكاء و ألم..شوفو أشنو قال أخ هبة بعد الفاجعة (فيديو جد مؤثر) | بــووز

بكاء و ألم..شوفو أشنو قال أخ هبة بعد الفاجعة (فيديو جد مؤثر)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي الوحش عن الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

هذه هي حقيقة تخلي المحامي موريتي ''الوحش'' عن الفنان المغربي سعد المجرد

صادم...ماري لوبان تطالب بوتفليقة بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا | دولي

صادم...''ماري لوبان'' تطالب ''بوتفليقة'' بعشرة مليارات دولار لبناء جدارعازل بين الجزائر وفرنسا

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي غتاصب شاب فرنسي؟ | ثقافة و فنون

وسائل إعلام فرنسية تكشف حقائق مثيرة في قضية المجرد وتقول: علاش شدو سعد المجرد وطلقو البوليس اللي

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة | حوادث و حقوق

وهاذ الشي اللي بقا: طفل مسلح حاول يغتاصب تلميذة في الكارة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.